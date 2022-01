Sacerdote Kenny Fernández pide que no le recarguen con ETECSA: "Mejor me envían el dinero"

Sacerdote Kenny Fernández Foto © Facebook/Padre Kenny FD blog

El sacerdote cubano Kenny Fernández pidió a sus familiares y amigos que no le recarguen con las ofertas de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A (ETECSA) para que “el dinero fuerte no pase a la dictadura”.

“Les pido a mis familiares y amigos que por favor NO me recarguen con ninguna oferta de ETECSA. Mejor me envían el dinero en efectivo con alguien, yo lo cambio con los que viajan de compras al exterior y así el dinero fuerte no pasa a la dictadura, solo la débil MN”, comentó el religioso católico en su perfil de Facebook.

Mediante una simple cuenta el sacerdote explicó que si se multiplica 20 dólares, que es el costo aproximado de una recarga en el exterior por 73 CUP, a cómo está el tipo de cambio informal, esos dólares se convierten en 1,460 CUP.

“Con eso compro casi tres paquetes combinados de 500 MN (1xMes), que en conjunto son: 24 GB (entre 2G, 3G y 4G) y 225 min”, señala en su análisis.

También apunta que si le recargan esa misma cantidad “ETECSA me da 3 GB y 60min + 500 MN. Con esos 500 MN me compro un solo paquete combinado: todo suma: 11 GB (entre 2G, 3G y 4G) y 135 min. Y lo peor: cogen dinero fuerte para mantener la represión contra nuestros derechos humanos”.

“#NoMasRecargas #NoMasRepresion #NoMasDictadura”, son los hashtag que comparte al final de su publicación para hacer llamar la atención sobre este tema.

Esta última semana el sacerdote cubano también se unió a la campaña para que la agencia española de noticias EFE, acreditada en la isla, realice cobertura periodística de los juicios que se realizan en contra de los presos políticos que participaron en las protestas masivas del 11J.

“Yo también me sumo. Tengo derecho a pedir ayuda. Sobre todo a pedir oración y cercanía al prójimo en la persona de los presos políticos, especialmente en estos días de juicio a partir del lunes 10 de enero, refirió el sacerdote católico en su perfil de Facebook.