Continúa desaparecido joven cubano en Villa Clara

Alessandro Rodríguez Aguiar, joven cubano desaparecido desde el viernes Foto © Cortesía de la familia

El joven cubano Alessandro Rodríguez Aguiar, residente en la ciudad de Santa Clara, continúa desaparecido desde este viernes 7 de enero, cuando sus familiares reportaron el caso a las autoridades.

Hasta el momento las redes sociales se han convertido en la principal plataforma donde familiares y amigos de Alessandro, de 23 años, han pedido a cualquier persona que tenga información que se comunique, pues están desesperados sin conocer su paradero. "Sigan ayudándonos a reunir a esta familia que está tan desesperada", escribió Brian García Marrero en su perfil de Facebook.

Una amiga de la familia que colabora en su búsqueda dijo a CiberCuba que todavía no han tenido noticias del muchacho y que la policía identificó el uso de su teléfono por última vez a las 7:15 pm, el mismo día en que desapareció en un área cercana a los hospitales del municipio cabecera de Villa Clara.

De igual manera recriminó a las fuerzas del orden por esperar más de 24 horas para emprender la búsqueda de Rodríguez Aguiar. “Es una ley que conocemos que está establecida, pero la misma no puede ser aplicada indiscriminadamente. Alessandro es un muchacho tranquilo, que no frecuenta amistades conflictivas ni siquiera bebe. Emplea su tiempo estudiando, trabajando y leyendo”, agregó.

Relató que, tras esperar un día entero, la policía utilizó perros para encontrar el rastro, pero solo pudieron avanzar dos cuadras hasta un basurero desbordado y que las cámaras de vigilancia que revisaron, mostraron a una persona desconocida que no han podido identificar.

También explicó que aunque las autoridades lograron localizar a la última persona con que habló Rodríguez Aguiar, dieron tiempo hasta este lunes para citarlo e interrogarlo. “No sabemos al final como se estará conduciendo la investigación en el día de hoy pq ni siquiera se han comunicado con los familiares”, afirmó.

“Su plataforma es conocida por la verdad y la transparencia así que le pido que plasme el sufrimiento de su familias y amigos y la mala actuación de la PNR. Al igual que cualquier información que pueda ayudar a localizar su paradero”, agregó al final de su intercambio.

Alessandro salió de su casa para presentarse ese día a un examen en la Universidad Central Marta Abreu de las Villas y desde entonces no responde al celular, que se ha mantenido apagado durante todo el fin de semana.

Su caso se suma al de otras personas que permanecen desaparecidas en Cuba, como Leydis Galardy Sotomayor, madre de dos hijas pequeñas a quien la familia busca en Granma desde el 21 de diciembre último.

"Es una madre consagrada a sus hijas y nunca faltaría de casa por ninguna razón que las aleje de ellas. Es solo una mujer de salud frágil y que vive sola con sus pequeñas, quizás una presa fácil para un inescrupuloso", indicó en el momento de la denuncia su hermana, Odalis Galardy Sotomayor.

En días recientes Odalis criticó al Ministerio del Interior de Cuba, por emitir un comunicado en el que desmentían la realidad y negaban la ola de crímenes relacionados con robos de motos eléctricas y calificó de farsa las justificaciones de la entidad gubernamental.

"No justifiquen sus errores, ¡rectifíquenlos! Hagan de la ‘tranquilidad ciudadana’ un hecho, no solo palabras, recuerden que cuando se oculta la verdad se le llama mentir. ¿Dónde está Leydis? Quiero respuestas concretas, no acepto una justificación más", dijo Galardy Sotomayor ante la falta de noticias sobre su hermana.