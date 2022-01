Madres de manifestantes presos en Camagüey se reúnen para reclamar la libertad de sus hijos

Familiares de manifestantes del 11J en Camagüey Foto © Facebook/ Ailex Marcano Fabelo

Las madres de los manifestantes del 11 de julio detenidos en Camagüey se reunieron para reclamar la excarcelación de sus hijos, en su mayoría chicos muy jóvenes para quienes la fiscalía pide elevadas condenas.

En su perfil de Facebook, Ailex Marcano Fabelo, madre de Ángel Jesús Véliz Marcano, compartió una foto del encuentro, en la que todas hacen con sus manos la letra L, como símbolo de la libertad que demandan para sus descendientes.

“Basta ya de silencio, de crueldad e injusticias con los hijos del pueblo cubano”, dijo una internauta que reaccionó a la publicación.

“Todo mi apoyo para los familiares de los presos políticos injustamente sometidos por la tiranía asesina de Castro y Canel, sigan adelante con mucha más fuerza”, afirmó otro usuario.

“Así se hace. Solo unidas, fuertes y firmes podemos vencer esta dictadura y lograr la libertad de los presos políticos y de todos los cubanos ”, fue otro de los comentarios.

Marcano Fabelo ha sido hostigada en reiteradas ocasiones por la Seguridad del Estado. En octubre de 2021 publicó un video en redes sociales que se hizo viral y fue citada por oficiales de la policía política, específicamente un teniente coronel que se identificó como Henry.

"Necesito que todos los ojos estén en esta madre, sabemos de lo que son capaces de hacer con todo el que alza su voz, esta madre solo ha pedido justicia y libertad para su hijo y eso no es un delito", señaló en esa oportunidad el activista Marcel Valdés, luego de publicar la noticia.

En el video que ocasionó la citación, Marcano Fabelo pidió la liberación de su hijo, a quien la fiscalía pide hasta ocho años de cárcel por los delitos de desorden público y atentado.

"¿Qué país es este que estamos viviendo? Qué condena. Qué desgracia contar con un gobierno tan cruel como el que tenemos. No lo permitiré. No permitiré que mi hijito sea juzgado de esta manera. No lo voy a permitir, tendré que mover cielo y tierra, lo haré; pero no lo voy a permitir. Esto es una injusticia, una crueldad", expresó Marcano Fabelo entre lágrimas, luego de que la abogada del caso le confirmara la noticia.

Ángel Jesús Véliz Marcano tiene 27 años y es el prisionero número 107 en el listado de la organización no gubernamental Cubalex. El documento aclara que el joven fue arrestado por la policía en su propia casa y trasladado hasta la prisión de alta severidad "Kilo 8", en Camagüey.