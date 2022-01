Activista de Justicia 11J emplaza a intelectuales cubanos por silencio ante juicios a menores

Activista Salomé García Bacallao Foto © Facebook/Salomé García Bacallao

La activista Salomé García Bacallao emplazó a intelectuales cubanos por su silencio ante los juicios a los menores de edad que se manifestaron en las jornadas del 11J.

La integrante del grupo de trabajo Justicia 11J para para visibilizar la situación de los presos políticos en la isla, preguntó cuántos intelectuales cubanos están escribiendo sobre los casos de los niños acusados del delito contra la seguridad del Estado de sedición, por el que podrían enfrentar hasta 30 años de cárceles en la isla.

“Vergüenza profunda van a sentir las generaciones futuras cuando revisen la producción de ciertos sectores de la intelectualidad cubana en estos meses, después que pasó la polémica de que si las protestas fueron espontáneas o financiadas. Qué diferente si estuviera ocurriendo en Chile o en Colombia. Repito: NIÑOS ACUSADOS DE SEDICIÓN. NIÑOS ESPERANDO CONDENAS DE HASTA 23 AÑOS POR UN DELITO POLÍTICO”, apunta, además, la activista en otra publicación de su red social.

Reiteró que a ella no la “vengan a relativizar como la prensa extranjera, que si no están ni al servicio del gobierno ni de la oposición. Estamos hablando de GRAVÍSIMAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS”.

Apuntó que “como no estamos hablando de proyectos de país, de convocatorias cívicas y de mierdas teóricas, sino de gente de carne y hueso, de familias de verdad marginalizadas y empobrecidas y maltratadas al extremo por un Estado que no está dispuesto a ceder ni un ápice de poder, entonces el tema no se pone "de moda", no prende”.

Desde hace varios meses, la activista cubana está llamando la atención sobre los juicios a los menores detenidos en la isla por manifestarse el 11J y las severas condenas que pesan sobre varios de ellos.

Asimismo, este lunes advirtió que ese día comenzarían los juicios contra menores de edad acusados de sedición en los barrios habaneros de La Güinera y Toyo.

También recordó que esta semana cuatro menores de 18 años serían enjuiciados en Holguín, entre 57 manifestantes del 11 de julio de 2021.

“Si tan peligrosos son y si tan seguros están de su culpabilidad, ¿por qué no hacen los juicios públicos, por qué no los televisan? Cómo hicieron en 1959-62 con los tribunales revolucionarios, cómo hicieron con el juicio de Ochoa. Hasta el juicio de los asaltantes del Moncada fue cubierto por la prensa durante la dictadura de Batista”, cuestionó, además.

Este jueves trascendió que la petición fiscal para los adolescentes menores de 18 años del barrio La Güinera fue reducida de 15 a 7 años de privación de libertad, tras concluir los juicios contra 16 manifestantes de esa localidad.