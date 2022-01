Estadio de los Marlins de Miami acogerá la Serie del Caribe de Béisbol en 2024

Estadio LoanDepot Park, sede de los Marlins de Miami Foto © Roberto Coquis/ Wikimedia Commons

El estadio LoanDepot Park de la Pequeña Habana, sede de los Marlins de Miami acogerá la Serie del Caribe de 2024, a partir de un acuerdo entre esa entidad deportiva y la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC).

"Hoy completamos todos los detalles y firmamos el acuerdo. La Serie del Caribe regresará a Miami", afirmó el dominicano Juan Francisco Puello Herrera, presidente de la entidad que agrupa a las ligas invernales de pelota en la región, citado por ESPN Digital.

"Quiero destacar el gran esfuerzo que puso mi equipo de trabajo, encabezado por Ramón Ruiz, y por los Marlins, su vicepresidente senior de estrategia y desarrollo, el señor Adam Jones", dijo Puello Herrera al anunciar la noticia. Desde 1991 no se realizaba este torneo en la urbe estadounidense. En ese año aconteció en el estadio Bobby Maduro y en 1990 los juegos tuvieron por sede al Orange Bowl.

Equipos de las ligas de invierno de Colombia, México, Puerto Rico, Venezuela, Panamá y República Dominicana protagonizarán el evento, con la notable ausencia de Cuba, cuya última participación en el certamen deportivo se remonta a 2019.

En 2020 la Mayor de las Antillas no pudo viajar a San Juan, Puerto Rico, sede del torneo, por problemas en la tramitación de las visas. Puello Herrera expuso en esa ocasión que la verdadera responsabilidad de la ausencia del equipo campeón de la isla, era de un funcionario cubano al que no identificó, quien no hizo las gestiones necesarias a su debido tiempo.

Por su parte, la Federación Cubana de Béisbol (FCB) acusó al presidente de la CBCP de mentir. "Muy lejos de ofrecer alguna respuesta vinculada a las gestiones que demandamos en pleno ajuste a nuestros derechos, el único pronunciamiento del Comisionado fue destinado a calificar a Cuba como responsable total de una exclusión sobre la que antes expuso un criterio diametralmente diferente", dijeron sus directivos ante las declaraciones del dominicano.

Sin embargo, Puello Herrera explicó durante la final de la Serie del Caribe en 2020 que la exclusión de la isla no era un castigo “porque, incluso, los requisitos para ser miembros de pleno derecho de la confederación se les va a enviar a Cuba también. Lo que sucede es que el tema de Cuba es un tema político. Ni el comisionado es político ni la confederación es política. Y como es un tema político ya decidí no abordarlo más”, añadió.

En 2021, el evento aconteció en Mazatlán, México, y la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, decidió incluir a Colombia en lugar de Cuba. La isla había regresado al torneo regional, como invitada, en 2014, asistiendo consecutivamente hasta la versión de 2019. Los Leñadores de Las Tunas perdieron en la final frente al equipo representante de Panamá.

La edición del año en curso tendrá lugar en el estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo, capital de República Dominicana, del 28 de enero al 3 de febrero. En tanto la Serie de 2023 se realizará en Venezuela, la de 2025 acontecerá en Mexicali, la de 2026 en Puerto Rico (por determinarse la ciudad) y la del 2027 en Hermosillo, México.