Otro barco de vehículos llega a Cuba esta semana

El barco porta vehículos HOEGH New York Foto © Vesselfinder

El barco porta vehículos HOEGH New York navega por el Mar Caribe con destino al puerto de La Habana, sin que por el momento se conozca el contenido de su carga, ni las autoridades cubanas hayan informado de nuevos arribos de autos al país.

La embarcación, que partió de Kingston, Jamaica, navega actualmente a 16.1 nudos con dirección Oeste rumbo a La Habana y tiene una ‘Hora Estimada de Arribo’ de las seis de la tarde del martes 18 de enero, según informa la web marinetraffic.com.

Ruta del HOEGH New York en Marine Traffic

Actualmente navegando bajo bandera de Noruega, el HOEGH New York es un porta vehículos (Vehicles Carrier) construido en 2005 con capacidad de carga de 21099 toneladas (DWT). Su longitud total (LOA) es de 199,9 metros, su anchura es de 32,29 metros y su calado actual es de 9,1 metros. Su puerto base se encuentra en Oslo.

El barco partió el 10 de diciembre del puerto de Kanda en Japón y visitó otros asiáticos (Shanghai y Yokohama) antes de cruzar el canal de Panamá, recalar en Kingston y enrumbar al puerto de La Habana.

Ruta del HOEGH New York en Vesselfinder

La reciente llegada del HOEGH Manila al puerto de la capital cubana con un cargamento de 84 guaguas donadas por Japón y otros vehículos hace sospechar que el buque que ahora navega hacia Cuba contenga una carga similar, atendiendo además a las características y funciones de la embarcación.

De ser así, se trataría del cuarto navío de estas características que atraca en los fondeaderos de la isla en menos de tres meses, confirmándose el importante desembolso del régimen cubano para la adquisición de vehículos destinados fundamentalmente a la renta de turismo, un sector al que han ido a parar el grueso de sus inversiones, lo que ha llevado a muchos a expresar su indignación por la falta de presupuesto en otros ámbitos, como el de la Salud Pública o la generación eléctrica.

A mediados de octubre, atracó en La Habana un buque de la compañía surcoreana Hyundai Glovis, que transportaba 800 vehículos para brindar servicios de renta al turismo en la Isla y que fueron destinados a renovar la flota de automóviles de la agencia estatal cubana Transtur.

El arribo de esa embarcación a aguas cubanas llamó la atención del gobierno estadounidense porque podría estar violando el embargo, ya que el buque pasó por Texas y Alabama antes de calar en La Habana.

"Se está reuniendo toda la información vinculada a las actividades de esta embarcación en puertos estadounidenses para comprobar que se cumplieron los procedimientos marítimos y comerciales establecidos", declaró a este medio el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

No obstante, dos meses más tarde, arribaba a los muelles habaneros el buque sudcoreano GLOVIS Comet de la misma compañía, transportando en su interior otro lote de vehículos adquiridos por el gobierno.

“Qué descaro, por qué no cogieron ese dinero para arreglar los hospitales y escuelas. El pueblo no tiene qué comer y ustedes posteando esos tarecos”, juzgó un usuario de redes sociales en octubre, luego de un verano complicado por la pandemia de coronavirus en Cuba.

“¿En serio no les da pena publicar esto? No le demuestren más al pueblo lo poco que les importa; al menos no suban estas estupideces, que niños se están muriendo en los hospitales porque -según ustedes- no hay dinero y están en la quiebra. Así que tengan vergüenza y no renueven más carros para los extranjeros y compren ambulancias para los cubanos”, dijo otro.

“Tres meses y no quedaran uno, no hay carro que aguante. Primero arreglen las carreteras”, señaló un tercer internauta.

La compañía Höegh Autoliners opera buques de transporte de automóviles y camiones. Su negocio principal es el transporte marítimo y la distribución de carga, como automóviles, camiones, remolques, maquinaria de construcción pesada y otros tipos de carga rodante. De mantenerse el itinerario previsto, el martes próximo se sabrá qué carga lleva el HOEGH New York en sus bodegas.