“¿Qué estoy viendo?”: Insólito video de un Lada con patas desconcierta a millones en las redes

Un viejo Lada ruso convertido en una especie de robot caminante se ha vuelto viral este martes en Instagram, acumulando más de 453,000 likes y más de 11 millones de visualizaciones en pocas horas.

El clip publicado por la cuenta de Вага (@vaga_adrenalin) muestra el insólito vehículo en acción: en la parte delantera le instalaron dos patas de hierro con ruedas, mientras que en la parte trasera luce unas patas mecánicas que rematan en lo que parecen botas o galochas de color azul, dándole al conjunto un aspecto entre robótico y caricaturesco.

En el audio del video se escucha a uno de sus creadores declarar con entusiasmo: «Amigos, el primer test salió bien, ahora nuestra tarea es arreglarlo y salir a dar una vuelta».

La descripción que acompaña el video no deja dudas sobre la confianza de su autor: «Estoy seguro de que correrá por el asfalto».

Los comentarios en ruso, inglés y otros idiomas reflejan una mezcla de incredulidad, admiración y carcajadas. Uno de los más celebrados bautizó al artefacto como «el lezgino-caminante», en referencia a la lezginka, danza tradicional del Cáucaso, sugiriendo que el vehículo «bailará la lezginka perfectamente».

Otro usuario preguntó con sorna: «¿Por qué las piernas del Zhiguli están desnudas? Al menos ponle unos shorts, que el verano se acerca, y unos Louboutin para completar». Alguien más propuso el motivo oficial de cualquier futura parada: «Cruzó en rojo».

Las galochas azules que calzan las patas traseras también generaron su propio debate: «¿Son galochas de niño?», preguntó uno. «Las galochas azules son una bomba, honestamente», respondió otro.

El Lada, producido por AvtoVAZ desde 1970 y derivado del Fiat 124, es uno de los automóviles más icónicos del mundo soviético y postsoviético.

En Cuba llegó en los años setenta y se convirtió en símbolo del transporte cotidiano, presente en flotas estatales, la policía y hogares particulares hasta la caída de la URSS en 1991.

La cultura de modificar Ladas de forma creativa tiene larga tradición en Rusia y los países de la antigua URSS, y las redes sociales la han amplificado con creces.

No es la primera vez que uno de estos vehículos protagoniza un momento viral: un Lada captado conduciendo marcha atrás por el barrio habanero del Cerro generó revuelo en octubre de 2025, y antes, en octubre de 2024, la transformación de un Lada 2107 en auto de lujo también se viralizó en Instagram.

El siguiente paso, según sus propios creadores, es «arreglarlo y salir a dar una vuelta». El asfalto espera.