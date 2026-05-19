“¿Qué estoy viendo?”: Insólito video de un Lada con patas desconcierta a millones en las redes

Un viejo Lada ruso convertido en una especie de robot caminante se ha vuelto viral este martes en Instagram, acumulando más de 453,000 likes y más de 11 millones de visualizaciones en pocas horas.
El clip publicado por la cuenta de Вага (@vaga_adrenalin) muestra el insólito vehículo en acción: en la parte delantera le instalaron dos patas de hierro con ruedas, mientras que en la parte trasera luce unas patas mecánicas que rematan en lo que parecen botas o galochas de color azul, dándole al conjunto un aspecto entre robótico y caricaturesco.
En el audio del video se escucha a uno de sus creadores declarar con entusiasmo: «Amigos, el primer test salió bien, ahora nuestra tarea es arreglarlo y salir a dar una vuelta».
La descripción que acompaña el video no deja dudas sobre la confianza de su autor: «Estoy seguro de que correrá por el asfalto».
Los comentarios en ruso, inglés y otros idiomas reflejan una mezcla de incredulidad, admiración y carcajadas. Uno de los más celebrados bautizó al artefacto como «el lezgino-caminante», en referencia a la lezginka, danza tradicional del Cáucaso, sugiriendo que el vehículo «bailará la lezginka perfectamente».
Otro usuario preguntó con sorna: «¿Por qué las piernas del Zhiguli están desnudas? Al menos ponle unos shorts, que el verano se acerca, y unos Louboutin para completar». Alguien más propuso el motivo oficial de cualquier futura parada: «Cruzó en rojo».
Las galochas azules que calzan las patas traseras también generaron su propio debate: «¿Son galochas de niño?», preguntó uno. «Las galochas azules son una bomba, honestamente», respondió otro.
El Lada, producido por AvtoVAZ desde 1970 y derivado del Fiat 124, es uno de los automóviles más icónicos del mundo soviético y postsoviético.
En Cuba llegó en los años setenta y se convirtió en símbolo del transporte cotidiano, presente en flotas estatales, la policía y hogares particulares hasta la caída de la URSS en 1991.
La cultura de modificar Ladas de forma creativa tiene larga tradición en Rusia y los países de la antigua URSS, y las redes sociales la han amplificado con creces.
No es la primera vez que uno de estos vehículos protagoniza un momento viral: un Lada captado conduciendo marcha atrás por el barrio habanero del Cerro generó revuelo en octubre de 2025, y antes, en octubre de 2024, la transformación de un Lada 2107 en auto de lujo también se viralizó en Instagram.
El siguiente paso, según sus propios creadores, es «arreglarlo y salir a dar una vuelta». El asfalto espera.
Preguntas frecuentes sobre el Lada robot caminante y la cultura de modificaciones en vehículos
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es el Lada robot caminante que se hizo viral?
El Lada robot caminante es un vehículo modificado, un viejo Lada ruso convertido en una especie de robot caminante, que se ha vuelto viral en Instagram debido a su peculiar transformación. Se le han instalado patas de hierro con ruedas en la parte delantera y patas mecánicas con galochas azules en la parte trasera, dándole un aspecto robótico y caricaturesco.
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¿Cuál ha sido la reacción del público ante este Lada modificado?
La reacción del público ha sido una mezcla de incredulidad, admiración y humor. Los comentarios reflejan sorpresa y diversión, con algunos usuarios sugiriendo nombres y haciendo bromas sobre el vehículo. La creatividad detrás de la modificación ha captado la atención y generó miles de interacciones en redes sociales.
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¿Por qué los Ladas son tan populares para modificaciones en Rusia y Cuba?
Los Ladas son populares para modificaciones debido a su disponibilidad y asequibilidad, especialmente en países como Rusia y Cuba. Desde su producción por AvtoVAZ en 1970, se han convertido en un ícono del transporte en el mundo soviético y postsoviético. En Cuba, llegaron en los años setenta y se han mantenido como un símbolo del transporte cotidiano, lo que ha llevado a una rica tradición de modificaciones creativas que ahora se amplifican en redes sociales.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.