Un Toyota Land Cruiser GX-R blindado: el SUV elegido para proteger al director de la CIA en La Habana

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Las imágenes publicadas por la CIA en su cuenta oficial tras la visita de su director, John Ratcliffe, a La Habana el jueves permiten identificar, con alta probabilidad, el vehículo que trasladó a la delegación estadounidense por las calles de la capital cubana: un Toyota Land Cruiser 300 Series GX-R blanco, aparentemente blindado.
La clave está en un detalle visible en el portón trasero del SUV: el emblema «GX.R» que aparece en las fotos difundidas por la CIA. A ese dato se suman la silueta inconfundible del Land Cruiser 300, los faros traseros horizontales LED, el pilar posterior ancho, el tamaño del conjunto y los neumáticos de perfil alto, compatibles con las llantas 265/65 R18 que Toyota especifica para esta variante.
El GX-R es la versión más funcional y robusta de la generación más moderna del Land Cruiser grande, presentada por Toyota en 2021 como sucesora de la serie 200. Adopta la plataforma GA-F con un bastidor 20% más rígido que el anterior, una reducción de peso de hasta 200 kg y el tren motriz desplazado para bajar el centro de gravedad. Toyota la presentó como un SUV capaz de circular «por cualquier tipo de carretera del mundo» sin fatigar al conductor.
La denominación GX-R se usa en mercados internacionales —África, Medio Oriente y exportación— para la variante de enfoque más robusto. En su versión diésel, el motor V6 biturbo de 3.3 litros desarrolla 225 kW y 700 Nm, con caja automática de diez velocidades y tracción 4x4 con bloqueo de diferencial trasero. El vehículo mide casi cinco metros de largo y lleva un doble tanque de combustible con capacidad total de 110 litros.
El SUV que aparece en las imágenes presenta indicios visuales compatibles con una unidad aparentemente blindada: puertas de aspecto robusto, cristales oscuros y visualmente gruesos, y marcos de puerta de gran espesor. No hay confirmación oficial de que la unidad estuviera blindada, pero el Land Cruiser 300 es precisamente una de las plataformas más utilizadas para ese fin en el mundo diplomático y gubernamental.
Empresas especializadas como INKAS ofrecen versiones blindadas del Land Cruiser 300 hasta nivel CEN 1063 BR6, con protección perimetral de 360 grados, cristales balísticos multicapa y sistema run-flat, capaces de resistir munición de 7,62 mm y explosiones de hasta dos granadas. El blindaje, además, mantiene una apariencia discreta y cercana al diseño original del vehículo.
Esa discreción es precisamente uno de los argumentos que explican la elección. En una visita de altísimo perfil como la de Ratcliffe —solo la segunda de un director de la CIA a Cuba desde la revolución de 1959— un Land Cruiser 300 GX-R blanco resulta mucho menos llamativo que una limusina o una caravana de grandes SUV de fabricación estadounidense, pero ofrece fiabilidad, capacidad 4x4, resistencia y plena compatibilidad con blindaje de alto nivel.
La preferencia institucional del gobierno de EE.UU. por este modelo está documentada: el Departamento de Estado adquirió 229 Toyota Land Cruiser blindados en 2021 para uso en el extranjero, confirmando que el SUV japonés es el vehículo de referencia para misiones diplomáticas de alto riesgo.
Ratcliffe se reunió en La Habana con el ministro del Interior cubano, Lázaro Alberto Álvarez Casas, y con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como «El Cangrejo» y nieto de Raúl Castro, además de ser recibido por el embajador Mike Hammer en la sede diplomática estadounidense en La Habana. Llevó un mensaje del presidente Donald Trump: Washington dialogará sobre economía y seguridad solo si Cuba realiza cambios fundamentales.
En una visita marcada por el secreto, la agenda reservada y la tensión diplomática, el vehículo elegido para los traslados también envió un mensaje: discreción, solidez y protección máxima, sin aspavientos.
Preguntas frecuentes sobre la visita del director de la CIA a La Habana
CiberCuba te lo explica:
¿Qué vehículo utilizó el director de la CIA en su visita a La Habana?
El director de la CIA, John Ratcliffe, fue trasladado en un Toyota Land Cruiser 300 Series GX-R, un vehículo que se identificó gracias a imágenes publicadas por la CIA. Este tipo de SUV es conocido por su discreción, solidez, y por ser una opción popular para misiones diplomáticas de alto riesgo.
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¿Por qué el Toyota Land Cruiser es una opción popular para misiones diplomáticas?
El Toyota Land Cruiser es popular en misiones diplomáticas por su robustez y capacidad de blindaje, además de su discreción. El modelo GX-R es especialmente valorado por su capacidad para circular en cualquier tipo de carretera sin fatigar al conductor, lo cual es crucial en contextos diplomáticos de alto riesgo.
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¿Qué mensaje llevó el director de la CIA a Cuba?
El director de la CIA llevó un mensaje del presidente Donald Trump, indicando que EE. UU. dialogará sobre economía y seguridad solo si Cuba realiza cambios fundamentales. Esto incluye que Cuba deje de ser un refugio para adversarios de Washington en el hemisferio occidental.
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¿Con quién se reunió el director de la CIA en Cuba?
John Ratcliffe se reunió con el ministro del Interior cubano, Lázaro Alberto Álvarez Casas, y con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como «El Cangrejo», que es nieto de Raúl Castro. También fue recibido por el embajador Mike Hammer.
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¿Qué condiciones puso EE. UU. para dialogar con Cuba?
Estados Unidos condicionó el diálogo a que Cuba realice cambios fundamentales, incluyendo dejar de ser un refugio seguro para adversarios en el hemisferio occidental. Además, se mencionó la disposición de EE. UU. a comprometerse seriamente en temas económicos y de seguridad.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.