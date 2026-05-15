Un Toyota Land Cruiser GX-R blindado: el SUV elegido para proteger al director de la CIA en La Habana

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Las imágenes publicadas por la CIA en su cuenta oficial tras la visita de su director, John Ratcliffe, a La Habana el jueves permiten identificar, con alta probabilidad, el vehículo que trasladó a la delegación estadounidense por las calles de la capital cubana: un Toyota Land Cruiser 300 Series GX-R blanco, aparentemente blindado.

La clave está en un detalle visible en el portón trasero del SUV: el emblema «GX.R» que aparece en las fotos difundidas por la CIA. A ese dato se suman la silueta inconfundible del Land Cruiser 300, los faros traseros horizontales LED, el pilar posterior ancho, el tamaño del conjunto y los neumáticos de perfil alto, compatibles con las llantas 265/65 R18 que Toyota especifica para esta variante.

Director de la CIA en el Toyota

El GX-R es la versión más funcional y robusta de la generación más moderna del Land Cruiser grande, presentada por Toyota en 2021 como sucesora de la serie 200. Adopta la plataforma GA-F con un bastidor 20% más rígido que el anterior, una reducción de peso de hasta 200 kg y el tren motriz desplazado para bajar el centro de gravedad. Toyota la presentó como un SUV capaz de circular «por cualquier tipo de carretera del mundo» sin fatigar al conductor.

La denominación GX-R se usa en mercados internacionales —África, Medio Oriente y exportación— para la variante de enfoque más robusto. En su versión diésel, el motor V6 biturbo de 3.3 litros desarrolla 225 kW y 700 Nm, con caja automática de diez velocidades y tracción 4x4 con bloqueo de diferencial trasero. El vehículo mide casi cinco metros de largo y lleva un doble tanque de combustible con capacidad total de 110 litros.

El SUV que aparece en las imágenes presenta indicios visuales compatibles con una unidad aparentemente blindada: puertas de aspecto robusto, cristales oscuros y visualmente gruesos, y marcos de puerta de gran espesor. No hay confirmación oficial de que la unidad estuviera blindada, pero el Land Cruiser 300 es precisamente una de las plataformas más utilizadas para ese fin en el mundo diplomático y gubernamental.

Empresas especializadas como INKAS ofrecen versiones blindadas del Land Cruiser 300 hasta nivel CEN 1063 BR6, con protección perimetral de 360 grados, cristales balísticos multicapa y sistema run-flat, capaces de resistir munición de 7,62 mm y explosiones de hasta dos granadas. El blindaje, además, mantiene una apariencia discreta y cercana al diseño original del vehículo.

Esa discreción es precisamente uno de los argumentos que explican la elección. En una visita de altísimo perfil como la de Ratcliffe —solo la segunda de un director de la CIA a Cuba desde la revolución de 1959— un Land Cruiser 300 GX-R blanco resulta mucho menos llamativo que una limusina o una caravana de grandes SUV de fabricación estadounidense, pero ofrece fiabilidad, capacidad 4x4, resistencia y plena compatibilidad con blindaje de alto nivel.

La preferencia institucional del gobierno de EE.UU. por este modelo está documentada: el Departamento de Estado adquirió 229 Toyota Land Cruiser blindados en 2021 para uso en el extranjero, confirmando que el SUV japonés es el vehículo de referencia para misiones diplomáticas de alto riesgo.

Ratcliffe se reunió en La Habana con el ministro del Interior cubano, Lázaro Alberto Álvarez Casas, y con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como «El Cangrejo» y nieto de Raúl Castro, además de ser recibido por el embajador Mike Hammer en la sede diplomática estadounidense en La Habana. Llevó un mensaje del presidente Donald Trump: Washington dialogará sobre economía y seguridad solo si Cuba realiza cambios fundamentales.

En una visita marcada por el secreto, la agenda reservada y la tensión diplomática, el vehículo elegido para los traslados también envió un mensaje: discreción, solidez y protección máxima, sin aspavientos.