Activistas LGBTIQ+ protagonizan besada en La Habana en respaldo al Código de las Familias

Besada en Cuba Foto © Facebook/ Dame la mano

Activistas de la comunidad LGBTIQ+ en Cuba protagonizaron este domingo una besada en La Habana en respaldo al Proyecto de Código de las Familias, aprobado por la Asamblea Nacional en diciembre pasado.

La organización no gubernamental Dame la mano publicó en su perfil de Facebook detalles sobre el evento y fotos que manifiestan el deseo de los participantes de que la nueva ley sea verdaderamente inclusiva y reconozca los derechos de todas las personas.

Los activistas recorrieron varias avenidas capitalinas desde 23 y Malecón, con paradas en el Hotel Nacional, el cine Yara y el Ministerio de Justicia. La abogada Lidia Romero Moreno, activista de la plataforma 11M, dijo a Tremenda Nota que participaba en la iniciativa porque constituía “una acción para comenzar a mover los activismos, y decir que estamos aquí y queremos todos los derechos para todas las personas”.

También el pastor Adiel González Maimó respaldó el evento, para exigir que el Código represente los conflictos y problemas de la familia cubana en toda su diversidad.

El nuevo Código de las Familias incluye como principales novedades la prohibición del matrimonio infantil y una definición de matrimonio que abre la posibilidad a la unión legal entre personas del mismo sexo. En sus más de 450 artículos establece, además, la opción de acordar pactos sobre el patrimonio antes de casarse y la facultad de los padres a decidir el orden de los apellidos de sus hijos.

El documento será sometido a la consulta popular, entre el 1ro de febrero y el 30 de abril de 2022.

El proyecto de ley recibió aprobación del parlamento cubano durante las sesiones ordinarias de diciembre de 2021, tras 22 versiones y la participación de especialistas, centros investigativos, academias, instituciones públicas y organizaciones sociales del país en su elaboración.

En el proceso de votación por parte de la población no podrán participar los cubanos residentes en el exterior, ni los nacionales que realicen un viaje durante el periodo del referendo. La exclusión afecta también a quienes vivan fuera de la isla y mantengan su residencia en el país.

La última besada organizada en Cuba tuvo carácter virtual y ocurrió en junio de 2020, a propósito del Día del Orgullo LGBT+ y "a favor del amor entre todas las personas, sin discriminar por orientación sexual e identidad de género", según la convocatoria posteada en redes sociales.

“Gente!!! Si su religión le impide amar al prójimo y lo incita a discriminar, pues mire, cambie de religión. Además, si usted es gay y va a la iglesia a que dios le quite lo 'pájaro', le cuento está perdiendo el tiempo. No sea doble cara, no quiera contentar a sus familiares y viva su vida, solo hay una”, aconsejó el activista Adán Roble en aquella oportunidad.