Comunidad LGBT+ cubana celebra una besada online

La comunidad LGBT+ cubana convocó este sábado a una besada online con motivo del Día del Orgullo LGBT+ y "a favor del amor entre todas las personas, sin discriminar por orientación sexual e identidad de género".

En redes sociales se multiplicaron las imágenes de parejas que se sumaron a la iniciativa, apostando por la inclusión y el fin de los prejuicios que desde hace muchos años se consideran una carga en las sociedades del mundo, incluyendo, desde luego, la cubana.

“Postea este sábado 27 de junio una foto o un video besando a tu novia, novio, perro, gato, pájaro, sombra, etc., a quien quieras. Te invito a incluir las etiquetas: #BesadaOnLineCuba2020 y #DiosMeLibre”, indica la convocatoria.

El activista Luis Angel Adan Roble señala en Twitter: “Un beso puede significar amor, deseo y valentía para encarar un mundo que puede ser diferente. Un beso puede también poner en evidencia a quienes odian, puede poner en crisis el ideal de quienes creen que algunos no tienen derecho a la libertad”.

“Porque un beso es una de las maneras más simples y bellas de dar amor y porque todos merecemos el derecho de besar libremente a quien queramos. Kiss (man, man)Kiss (woman, woman) Kiss”, señala otra usuaria en la misma red social.

“Gente!!! Si su religión le impide amar al prójimo y lo incita a discriminar, pues mire, cambie de religión. Además, si usted es gay y va a la iglesia a que dios le quite lo "pajaro" le cuento está perdiendo el tiempo. No sea doble cara, no quiera contentar a sus familiares y viva su vida, solo hay una”, aconseja el activista Adan Roble.

También la Alianza Afro-Cubana publicó en Facebook, junto a un collage de diferentes personas besándose: “No importa a quién ames, si es amor lo que abunda en tu corazón”.

En la isla se mantienen los debates por la aprobación de un Código de Familia inclusivo y justo, que representen verdaderamente los derechos de la comunidad LGBT+, a lo cual se oponen instituciones religiosas de la isla y sectores conservadores.

La Plataforma 11MCuba, del colectivo LGBTI+ independiente, emitió un comunicado a mediados de junio como respuesta al fortalecimiento del movimiento fundamentalista cristiano, en el que pide respeto a los homosexuales y a lo que predica la Biblia y el propio Jesucristo que es el amor.

“El amor es amor, entendido como ese sentimiento de entrega por otra persona, buscando su bien y sin violentarla. Es el amor la base de toda la existencia y de todo el "diseño" del universo. Por tanto, la homosexualidad en sí no es nada, ni la heterosexualidad tampoco, sino que el amor es todo”, sostuvo el grupo.

Recientemente, declaraciones de la cantante cubana Danay Suárez, en su página oficial de Facebook, levantaron la polémica después de que la artista replicara un texto que equipara a quienes defienden los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ+ con el supuesto movimiento de defensores de las Personas Atraídas por Menores o MAPs (Minor Attracted Persons, en inglés).

Suárez negó días después que apoyara la pedofilia o que fuera homófoba, pero volvió a referirse a un “nuevo orden mundial” que fomentaría una equívoca “ideología de género” en la que “todo vale”.