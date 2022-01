Natti Natasha regresa a los escenario con el apoyo de Raphy Pina y Vida Isabelle desde casa

Natti Natasha recibe el apoyo de Raphy Pina y su hija en la distancia Foto © Instagram / Pinarecords, Natti Natasha

Natti Natasha fue una de las artistas que participó en Calibash de Los Ángeles este fin de semana, una actuación muy especial para ella a la vez que diferente por la ausencia de su pareja y mánager Raphy Pina, que no pudo estar a su lado porque está bajo arresto domiciliario hasta el mes de abril que dicten sentencia.

El fin del 2021 fue complicado para la reguetonera y su chico después de que él fuese declarado culpable de dos delitos relacionados con posesión de armas. Una mala noticia a la que se sumó que dieron positivo en coronavirus días más tarde. Pero después de recuperarse, este 2022 lo comienza Natti con ganas de continuar entregándose a su público y viajó hasta Los Ángeles para el Calibash, donde también participaron otros artistas latinos como Lunay, Daddy Yankee o Rauw Alejandro.

Raphy Pina y Natti Natasha siempre han sido inseparables no solo como pareja, sino también como equipo de trabajo, y por primera vez en mucho tiempo él no pudo estar ahí. Aunque eso no significa que no estuviera apoyándola incondicionalmente.

En un vídeo que colgó el papá de Vida Isabelle podemos ver a Natti Natasha preparándose para los ensayos mientras habla con su chico y su hija a través de una videollamada.

Estas imágenes conmovieron a sus seguidores, que adoran ver como se apoyan mutuamente incluso en la distancia.

Otro de los vídeos que compartió el productor fue del encuentro que vivieron Natti Natasha y Daddy Yankee entre los bastidores del festival. Un audiovisual con el que Raphy le agradece a su colega que le diera su apoyo a su pareja mientras él no podía estar ahí. "El escudo de mi familia. Siempre agradecido y en la industria sí hay amigos, solo hay que saber elegirlos. Respeto infinito. Gracias Dios por tanto", comentó.

