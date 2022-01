El Funky sobre situación de LMOA y Maykel Osorbo en prisión: Necesitamos apoyo hoy más que nunca

El cantante de música urbana y ganador de dos Grammy Latinos Eliecer Márquez Duany, conocido artísticamente como El Funky, llamó a apoyar a los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo en prisión desde hace seis y ocho meses, respectivamente.

Sobre Otero Alcántara , el rapero dijo que “es una persona que lo que dice, lo hace” y es precisamente ese “valor y compromiso” lo que preocupa a sus amigos, “porque sabemos que puede plantarse”, especialmente después de “su ultimátum no sabemos donde pueda llegar, qué pueda hacer Luis Manuel”.

Este miércoles trascendió que el también líder del Movimiento San Isidro había iniciado una huelga de hambre en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, en protesta por su encarcelación el 11 de julio cuando se disponía a salir de su casa para sumarse a las protestas antigubernamentales.

“Queremos que los hermanos estén con vida, que salgan de ahí de la manera que sea", dijo Funky y pidió apoyo y solidaridad para lograr la liberación de ambos artistas en presidio político.

“Hay que estar en el pellejo una persona que está sufriendo una cárcel solamente por pensar diferente porque sabemos que no han robado, no han violado no han hecho nada; son dos artistas premiados incluso a nivel mundial y están en las presiones en las mazmorras castristas”, agregó el joven quien dijo sentirse “muy mal” porque “nadie está haciendo nada, nadie se hace eco de lo que está sucediendo”.

Sobre la situación de Maykel Osorbo, el cantante precisó que continúa enfermo con “esas bolas a raíz de problemas de las glándulas" y que permanece con “mucho cansancio, mucho sueño”, pero renuente a someterse a tratamientos invasivos en prisión de 5 y medio donde se encuentra recluido.

Osorbo fue arrestado el pasado 18 de mayo en su casa por los sucesos del 4 de abril cuando fue asistido por vecinos en La Habana Vieja para evitar un arresto arbitrario, y estuvo 15 días en paradero desconocido. Este es el segundo presidio político del cantante de Patria y Vida por la que -al igual que El Funky- fue galaradonado con dos Grammy Latinos; el primero fue por oponerse al Decreto 349 y duró un año y medio.

Varias organizaciones cubanas e internacionales de Derechos Humanos entre las que destacan Cubalex, el Observatorio Cuba de Derechos Humanos, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Naciones Unidas se han pronunciado por los casos de ambos artistas.

Por ello, el Funky llamó a clamar por su liberación “ahora más que nunca” y a apoyar esfuerzos similares en favor de otros presos políticos entre los que mencionó al líder de la UNPACU José Daniel Ferrer y al youtuber cubano Yoandi Montiel Hernández, conocido como El Gato de Cuba, sobre el que pesa una petición fiscal de 5 años de privación de libertad por el presunto delito de desacato.

El Funky habló de iniciativas que se llevarán a cabo en el exilio para visibilizar la situación de más 800 presos por motivos de conciencia en Cuba, incluidos los manifestantes del 11J, como la concentración este 28 de enero en la Embajada de Cuba en Washington y un concierto que dará el propio cantante este 27 de enero en Miami.

Igualmente convocó a los cubanos de la isla a que realizaran acciones cívicas e incluso espirituales como poner ”un vaso de agua fuera de la puerta” o cualquier otra que sirva para protestar pacíficamente en contra de la represión en Cuba.

“Es una locura lo que se está viviendo ahora mismo en Cuba. Necesitamos de verdad el apoyo más que nunca ahora mismo”, sentenció.