Padre de preso plantado en prisión de Matanzas denuncia maltratos contra su hijo

El padre del joven manifestante del 11J Chadrián Vila Sequín, condenado a 11 años de cárcel y plantado en huelga de hambre, denunció los malos tratos que recibe su hijo en la prisión de Matanzas, donde se encuentra recluido desde el pasado agosto por participar en las masivas protestas.

“Ahora mismo acabamos de hablar con él y nos dijo que le estaban quitando los colchones por la noche, lo despiertan cinco y seis veces por la noche, le gritan terrorista, lo ponen a hacer cuclillas, lo están torturando en vida”, comentó Alexander Vila Díaz en un video publicado desde el grupo de Facebook Libertad SOS, creado por la esposa del propio Vila Sequín, Lía Fonseca.

Vila Sequín, de 22 años y padre de un niño pequeño, fue acusado por el supuesto delito de sabotaje agravado y recibió la severa condena tras un juicio amañado, sin prueba alguna de culpabilidad. Su familia supo de la huelga de hambre gracias a otro detenido que les avisó.

“Después de que me lo encerraron en ese lugar injustamente, me lo están torturando y yo hago responsable a la gente de ese lugar, del Combinado del Sur por las torturas a mi hijo, que tiene su salud en el piso”, afirmó Vila Díaz.

De igual manera contó que le permitieron una llamada a su familia este sábado a cambio de que ellos lo convencieran de abandonar la huelga de hambre, pero que al menos él, como padre no podría pedirle eso, porque plantarse es la única forma de protesta que tiene su hijo ante la injusta condena que le impusieron durante un juicio celebrado entre el 20 y 21 de diciembre.

“Yo hago responsable al gobierno de este país por lo que le pase a mi hijo a partir de ahora, porque él no es ningún terrorista ni ningún saboteador. Los terroristas son ellos que tienen a mi hijo pasando trabajo, muriéndose de hambre en ese lugar, por una injusticia, porque ellos saben que eso fue una injusticia”, concluyó.

Las autoridades del precinto donde lo tienen recluido no informaron a sus padres y a su esposa de la condición física del joven manifestante y prohibieron las visitas y la comunicación con el exterior. "No he podido hablar con él. Le quitaron los beneficios. Nos enteramos por un preso que está con él que me llamó y me dijo que llevaba una semana plantado", afirmó Fonseca a CiberCuba.

Esta semana varios activistas cubanos y familiares de los presos políticos iniciaron una campaña en redes sociales para solicitar la intervención de la Unión Europea (UE). La campaña solicita a las embajadas del bloque regional que realicen visitas humanitarias a las cárceles del país.

La activista Saily González pidió a la UE que ponga especial atención al caso del artista independiente y líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara y a los de otros cubanos que como él se encuentran en huelga de hambre con peligro para sus vidas.

González mencionó a Yosvany Rosell García, Cruz García Domínguez y William Manuel Leyva Pupo, arrestados en Holguín y juzgados la semana pasada. "Son cinco presos en huelga de hambre y tenemos la situación de José Daniel Ferrer y Maykel Osorbo, quienes tienen problemas serios de salud", agregó.