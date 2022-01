Preso político del 11J inicia huelga de hambre en cárcel de Matanzas

El cubano Chadrián Vila Sequín, preso político en Cuba por manifestarse el 11J, inició una huelga de hambre en la cárcel de Matanzas donde se encuentra prisionero desde agosto.

La esposa de Vila Sequín, Lía Fonseca, confirmó a CiberCuba que el joven lleva una semana plantado (en huelga de hambre) para exigir su derecho a ser libre. Indicó que los funcionarios de la cárcel no le permiten hacer llamadas telefónicas ni recibir visitas.

"No he podido hablar con él. Le quitaron los beneficios. Nos enteramos por un preso que está con él que me llamó y me dijo que llevaba una semana plantado", dijo Fonseca.

A Vila Sequín el Estado cubano lo enjuició entre el 20 y 21 de diciembre. El joven de 22 años fue sancionado a 11 años de privación de libertad, por el presunto delito de sabotaje agravado.

Esta semana la sociedad civil cubana inició una campaña en redes sociales para que la Unión Europea (UE) realice visitas humanitarias a los presos políticos en Cuba.

La activista Saily González hizo un llamado a las embajadas de la UE en el país para que observen el caso del preso político Luis Manuel Otero Alcántara y de otros cubanos que como él se encuentran en huelga de hambre con peligro para sus vidas, como Yosvany Rosell García, Cruz García Domínguez o William Manuel Leyva Pupo -en Holguín-, que fueron enjuiciados la semana pasada.

"Son cinco presos en huelga de hambre y tenemos la situación de José Daniel Ferrer y Maykel Osorbo, quienes tienen problemas serios de salud", recordó Saily González en una transmisión en directo por Facebook.

La situación de los presos en huelga de hambre en Holguín podría ser más complicada de lo que se conoce, pues la semana pasada se reportó que al menos 10 detenidos del 11J en esa provincia iniciaron ayuno en protesta ante las duras peticiones por sedición que la Fiscalía decidió mantener durante el juicio en el Tribunal Provincial Popular.

Mailín Rodríguez, esposa de Yosvani García Caso quien se enfrenta a una sentencia de 30 años de cárcel confirmó a CiberCuba que se habían plantado "los 10 presos que no le bajaron las peticiones fiscales" y precisó que estaban “todos en huelga de hambre” en la Prisión Provincial.