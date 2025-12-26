Otros tres cubanos detenidos por ICE en ofensiva contra indocumentados con antecedentes penales

Tres cubanos figuran entre los inmigrantes indocumentados arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante la denominada Operación Honor del Ángel, una ofensiva nacional de 14 días que concluyó esta semana.

El operativo dejó 1,030 detenidos, entre los cuales figuran al menos tres cubanos, cuyos casos fueron detallados por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) como ejemplos del tipo de delincuentes que buscan sacar del país para siempre.

Uno de ellos es Sergio Luis Hernández González, quien acumula un extenso prontuario criminal.

Según el DHS, fue condenado por 17 cargos de hurto, además de enfrentar dos acusaciones por robo, dos por venta de cocaína, resistencia a la autoridad, robo de vehículo, fraude y otros delitos patrimoniales.

Otro caso es el de Avelino Lage-Caro, condenado por posesión y venta de cocaína, además de cargos por tenencia de armas de fuego. A estas condenas se suma una acusación por hurto.

La tercera es Yorisane Lazo, condenada por homicidio intencional cometido con arma, así como por robo y asalto callejero con violencia. Su inclusión en la Operación Honor del Ángel refuerza el énfasis del DHS en casos considerados de alto impacto por su nivel de violencia.

El despliegue de ICE durante esas dos semanas permitió el arresto de personas indocumentadas con antecedentes por crímenes contemplados en la Ley Laken Riley.

Esta legislación, la primera firmada por Donald Trump en su actual mandato, obliga a la detención federal de extranjeros indocumentados acusados de delitos como robo, allanamiento, agresiones a agentes del orden y cualquier hecho que derive en lesiones graves o muerte.

La ley lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante de enfermería de Georgia que fue asesinada por un inmigrante venezolano vinculado a la banda criminal Tren de Aragua. El agresor fue apresado y liberado varias veces durante la administración Biden, antes de cometer el crimen que motivó la creación de la norma.

"En honor a Laken Riley, el ICE lanzó la Operación Honor del Ángel, que tan solo en las últimas dos semanas ha arrestado a más de 1,000 inmigrantes ilegales delincuentes bajo la autoridad de la Ley Laken Riley", declaró en X la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

"El presidente Trump nos ha dado la autoridad para arrestar y expulsar a los millones de inmigrantes ilegales delincuentes violentos que la administración anterior liberó a Estados Unidos. Ahora, estos criminales enfrentarán la justicia y serán expulsados ​​de nuestro país", agregó.

"Nunca podremos traer de vuelta a Laken, pero podemos hacer todo lo posible para llevar a estos atroces criminales ante la justicia. Estoy muy orgullosa de lo que nuestros valientes hombres y mujeres del ICE han hecho para expulsar a estos criminales de las calles de EE.UU", dijo.

Según la información oficial publicada por el propio DHS, bajo la dirección de Donald Trump y de Kristi Noem, más de 17,500 inmigrantes ilegales con historial criminal han sido arrestados por violaciones contempladas dentro de la Ley Laken Riley.

Las autoridades federales señalaron que los arrestos continuarán en todo el país y que dicha ley se mantendrá como uno de los pilares de la nueva estrategia de control migratorio.

En ese escenario, los casos de los tres cubanos detenidos se convierten en un ejemplo del tipo de acciones que el gobierno asegura que se intensificarán durante los próximos meses.