Capturan a recluso fugado de una cárcel en Camagüey 

Vídeos relacionados:

La policía capturó esta semana a un recluso que se había fugado de una prisión en Camagüey, en otro hecho que pone en evidencia fallas en la seguridad penitenciaria en el país.

La información fue divulgada este miércoles en Facebook por el perfil “Verdades a Través del Móvil”, manejado por el Ministerio del Interior (Minint), que publicó una foto del reo detenido pero no reveló su nombre.

Captura de Facebook/Verdades a Través del Móvil

Según la publicación, en una “operación relámpago”, agentes de los departamentos de Búsqueda y Captura y Técnico Investigativo (DTI) de la 2da Estación de Policía del municipio Camagüey apresaron al individuo que había escapado de la Unidad Abierta La Empresita y lo devolvieron a la prisión.

El arresto del fugitivo se realizó en la calle San Ramón de la ciudad de Camagüey, donde vecinos denunciaron su presencia, señaló el comunicado, que exaltó la “coordinación entre la comunidad y las autoridades” como el factor que permitió la recaptura del hombre “en tiempo récord”.

La policía confirmó que, como consecuencia de su fuga para evadir la justicia, al recluso le fue retirado el “derecho a beneficios carcelarios como los pases”.

Lo más leído hoy:

La nota subrayó que el detenido es “conocido por su pésima conducta social y múltiples antecedentes penales”, pero no mencionó cuáles. Tampoco dio a conocer el delito por el que se encuentra preso ni la sanción penal que está cumpliendo.

El perfil celebró la operación policial, destacando que “refuerza el compromiso de las fuerzas del orden por garantizar la seguridad ciudadana”, pero evitó hacer alusión a la evidente falla de seguridad del sistema carcelario.

En agosto pasado, dos reclusos considerados de alta peligrosidad se fugaron de la prisión provincial de Ciego de Ávila, conocida como “Canaleta”.

Las autoridades emitieron una alerta oficial de búsqueda y pidieron la colaboración ciudadana, dados los antecedentes de asesinato, violencia extrema y reincidencia de ambos reos. Uno de ellos era la segunda vez que escapaba de la cárcel este año. Fueron capturados días después en un operativo del Minint.