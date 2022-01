La respuesta de Luis Manuel Otero a la opción del destierro: "Yo me muero aquí"

Luis Manuel Otero Alcántara Foto © Facebook / Movimiento San Isidro

El artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara no aceptó las presiones de la Seguridad del Estado a sus familiares y amigos para lograr que él acepte la opción del destierro: “Yo me muero aquí”, afirmó el activista, que inició esta misma semana una nueva huelga de hambre y sed que debilita su condición física.

Otero Alcántara dijo a su tío, el opositor, politólogo y economista Enix Berrio Sardá, entrevistado por Radio y Televisión Martí, que el exilio nunca será una forma para salir de la cárcel. “No me voy, no me conocen. (...), que me hagan lo que hagan”, agregó el líder del Movimiento San Isidro (MSI). En un post de Facebook esta organización denunció que desde el 18 de enero, no tienen noticia alguna de Luis Manuel.

Berrio Sardá explicó que su sobrino tiene plena conciencia de las consecuencias de la huelga de hambre y sed. Conocía incluso las represalias del régimen a su acto de protesta. "Me llevarán para allá arriba, para una celda de castigo. No me darán colchón, me maltratarán. Pero bueno, ya esto es definitivo. Y saludo a todo el mundo”, expresó Otero Alcántara.

Asimismo refirió que el joven artista independiente cubano no tiene reparos en viajar fuera de Cuba siempre y cuando sea un acto de libertad y no un destierro forzado a cambio de su excarcelación. “Luis Manuel dice que él estuvo saliendo y entrando al país hasta el año 2019, que él no tiene ningún reparo en seguirlo haciendo como ciudadano en libertad. Por eso es que, aunque él está al tanto de esas presiones que se está tratando de hacer con familiares, con allegados, con amigos, con miembros del grupo San Isidro, etc., para que salgan del país sin opción de regreso, Luis Manuel se niega rotundamente a eso", señaló Berrio Sardá.

Además comentó que siente admiración y respeto por su sobrino y por las convicciones que defiende con tanta firmeza. "Quisiera cambiar mi vida, mi suerte por la de él, porque es un muchacho valeroso. Ese muchacho es un héroe de estos tiempos, es una guía para los jóvenes. Lo he visto lo he podido constatar en la calle", añadió el economista y politólogo.

En noviembre de 2021, Luis Manuel Otero Alcántara recibió la propuesta de salir desterrado de Cuba y también en esa oportunidad se negó. "La posición de Luis Manuel siempre ha sido muy firme y se ha mantenido, más allá de las consecuencias que esto implique. Cuba es su país, no tiene ninguna necesidad para aceptar algo como esto", afirmó la activista Claudia Genlui Hidalgo en aquella oportunidad.

La curadora de arte explicó que el artista independiente se encuentra en medio de un vacío legal, pues las autoridades del régimen ni siquiera le han dado a conocer los motivos de su arresto o los delitos por los cuales lo acusan y lo mantienen encerrado en la cárcel de máxima seguridad de Artemisa.

La opción del exilio ha sido tomada por otros creadores cubanos, ante la presión y el hostigamiento de la Seguridad del Estado. Tal es el caso de Hamlet Lavastida y Katherine Bisquet, quienes salieron hacia Polonia a cambio de la libertad del primero. También sobresale la historia del rapero Denis Solís y los periodistas independientes Esteban Rodríguez y Héctor Luis Valdés, entre otros.

Además de Otero Alcántara, la policía política cubana ha intentado exiliar al músico Maykel Osorbo, quien tampoco ha aceptado esa posibilidad y se mantiene recluido desde hace más de siete meses, durante los cuales ha presentado serias dificultades de salud, desatendidas por las autoridades del recinto.

"La Seguridad del Estado está insistiendo en desterrar, en exiliar forzosamente a Maykel y a Luis. Desde hace mucho tiempo indican (SE) salir de Cuba, como única opción a la cárcel, de manera definitiva. Ambos (Osorbo y Otero Alcántara) han dicho en varias ocasiones que ellos no quieren salir de Cuba", declaró la activista Anamely Ramos en una oportunidad.