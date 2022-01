MININT cita a suegros de la hermana del preso del 11J Andy García Lorenzo

Familia López Alonso-García Lorenzo Foto © Facebook/Roxana García

El Ministerio del Interior cubano (MININT) citó a los suegros de la hermana de Andy García Lorenzo, uno de los manifestantes del 11J en Santa Clara, para “una entrevista con una oficial de Menores” en una unidad de la policía de esa ciudad de la provincia de Villa Clara.

“En estos momentos acaba de entregar esta citación el Jefe de Sector para que se presente Yenia Alonso y Pedro López, mis suegros, a las 2:00 p.m. en la 3ra Unidad de la PNR. Para una ‘entrevista’ con una oficial de menores, por lo que le dicen que se presente con su hija, Jennifer López, menor de edad de tan solo 14 años en dicha unidad”, denuncia este miércoles en su perfil de Facebook la también activista Roxana García Lorenzo.

Este martes García Lorenzo también fue citada por la Fiscalía Provincial para darle respuesta a una queja que ella presentó ante este organismo por la desaparición de su hermano Andy cuando lo trasladaron de una prisión a otra sin que los familiares fueran notificados de su paradero, explicó su suegro Pedro López en una directa del martes en la noche en su perfil de Facebook.

Comentó que en la respuesta le dijeron que cuando un reo se mueve de una prisión a otra quedan incomunicados, que ese es el protocolo establecido y por eso no habían dicho dónde estaba.

“Cuando ustedes muevan a Andy o a cualquier detenido de una prisión a otra y no se lo notifican a sus familiares y ellos no saben en qué punto lo dejaron, y cuando van a averiguar no está en ninguna parte, esa persona está desaparecida. Eso no tiene otra explicación”, apuntó López en su directa, en la que también hizo referencia al recurso de apelación que puso por las multas y el decomiso de los teléfonos de su hijo Jonatán López Alonso.

“El mundo se va enterar que estamos desprotegidos y que después que meten multas se roban los teléfonos. Ustedes no hacen nada por proteger al ciudadano y eso va a quedar demostrado”, sostuvo el activista, que también exigió a la Fiscalía una prueba de los actos vandálicos por los que acusan a Andy, que ninguna fue presentada durante el reciente juicio que le hicieron por su participación en las protestas de julio último.

También a Jonatán López, novio de Roxana, inspectores de Planificación Física lo multaron por habilitar un espacio en los bajos de su edificio para usarlo como barbería, que es su sustento como trabajador por cuenta propia.

Además de la multa de 500 pesos, también deberá demoler el local que construyó con sus propios recursos porque en la zona donde reside “no hay ningún lugar disponible” para ejercer como barbero.

López Alonso y su familia son también los artífices del proyecto "Ayuda a los valientes del 11J", para canalizar donativos a los detenidos por razones políticas.

Con esta iniciativa varias familias de presos políticos han podido llevarles alimentos y productos de aseo que necesitan.

Por su constante activismo a favor de los presos políticos, sus reiteradas denuncias por las arbitrariedades en los juicios a los manifestantes, en los últimos tiempos han ido aumentando los actos de hostigamiento de las autoridades villaclareñas contra la familia López Alonso-García Lorenzo.

Recién presentaron una queja ante el gobernador de Villa Clara y la Delegación Provincial del Ministerio del Interior por los daños y perjuicios que les ocasiona el acoso selectivo de la Seguridad del Estado.

"Nos dijeron a Jonatán López y a mí que nos darían una respuesta. Mientras tanto, seguimos exigiendo la libertad de mi hermano y de todos los presos políticos", escribió en Facebook Roxana García Lorenzo en esa ocasión, postura que aún mantienen.