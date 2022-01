Comienza juicio contra el artista Abel González Lescay por manifestarse el 11J

Abel González Lescay frente al Tribunal de Mayabeque Foto © Facebook / Abel González Lescay

El juicio contra el estudiante de música y activista cubano, Abel González Lescay, comenzó este miércoles en la sala del Tribunal Provincial Popular de la provincia de Mayabeque, donde será juzgado por su participación en las históricas protestas del 11J en Cuba.

“Dice uno de civil que si vuelvo a tirar una foto en la calle me va a quitar el celular. Dice otro que dios me libre de tirar otra foto. Con sus caras de perros rabiosos. Aquí no hay miedo cabrones”, publicó el artista en sus redes sociales, compartiendo una foto ante del Tribunal, poco antes de entrar al edificio.

Detenido desde el 11 de julio por salir a manifestarse pacíficamente en la localidad de Bejucal, provincia de Mayabeque, González Lescay enfrenta una petición fiscal de 7 años de prisión por los presuntos delitos de desacato y desorden público.

El joven universitario, estudiante del Instituto Superior del Arte (ISA), denunció en sus redes que la Fiscalía solicitaba para él “siete años por decirle maricón a un policía el 11J”. La diferencia entre él y otros manifestantes que ese día salieron a las calles de Bejucal, según González Lescay “es que tienen un video mío diciéndole maricón a un policía”, aclaró en octubre.

“Un estudiante de música de la Universidad de las Artes de Cuba va a ser procesado penalmente hoy con una petición fiscal de 7 años. Todo por salir a la calle el 11 de julio. Todo después que lo sacaran de su casa desnudo y le hicieran pasar días de infierno en la cárcel”, dijo la profesora y activista Anamely Ramos este miércoles en su perfil de Facebook.

“Vergüenza para el Estado Cubano Criminal”, agregó la curadora y huelguista de hambre del Movimiento San Isidro. “Pero también Vergüenza para la Universidad de las artes de Cuba que no puede ni siquiera defender a uno de sus estudiantes, talentoso músico”, añadió.

A comienzos de diciembre, un grupo de universitarios cubanos exigió en un comunicado la libertad del estudiante de música.

“Los jóvenes de Reclamo Universitario, coherentes con el legado de Mella y la verdadera juventud revolucionaria, no abandonaremos jamás a ningún compañero de nuestras aulas. Llamamos a la solidaridad nacional e internacional por Abel G. Lescay. Lo queremos libre y en la universidad”, expuso el comunicado.

La solidaridad con el artista no se ha hecho esperar este miércoles. "Le tienen terror a las redes y a los ciudadanos empoderados, conscientes de sus derechos y sus deberes", manifestó en sus redes sociales el activista y ex integrante de la plataforma Archipiélago, Claudio Gaitán Garmendia.

"Abel Lescay podría ser encarcelado durante siete años por manifestarse pacíficamente en Bejucal. El nivel de convicción es tan alto, que este coetáneo nos dice que asumirá la cárcel como un tiempo de meditación, en caso de cometerse otra injusticia (porque ejemplo de abuso de poder, llevamos varios en estos meses)", añadió.

Lescay, de 23 años, es poeta y graduado de piano en la Escuela Nacional de Arte (ENA). Desde el 18 de julio, el joven estudiante está bajo el régimen de prisión domiciliaria a la espera del juicio que hoy se celebra.

En estos meses dijo haber recibido el respaldo de sus profesores y de la decana del ISA. "Mi decana me apoya muchísimo, la escuela se ha portado muy bien", aseguró.

"Cuando me sacaron de mi casa supe que había algo raro, pero pensé que me iban a soltar el mismo día, que era una cosa normal. Pero cuando me empezaron a dar tonfazos me di cuenta de que estaba en una situación que no me esperaba", relató a la revista Rialta Magazine.

El joven aparece con el número 3 en el listado preliminar de la organización independiente Cubalex, que tiene contabilizados 1,394 detenidos tras el 11J.

"Detenido en DTI San José de las Lajas. No le han permitido visita de nadie. Liberado el 19/07. Estuvo en la prisión del Sida con síntomas de coronavirus. Le piden 7 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos y desacato”, se lee en la base de datos de la ONG.

“Escuchar la música de David D Omni ZF siempre me ha dado fuerza. En el verde me escondía pa’ escuchar Causa de Guerra. Ahora, antes de entrar al juicio, recuerdo la pequeñez del hombre, la inmensidad del universo, lo atados que estamos a nuestro destino. Todo está bien, todo está rico. Voy a entrar”, posteó el joven justo antes de adentrarse en el Tribunal.