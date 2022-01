Gobiernos de Cuba y Nicaragua impiden viajar a activista Dairis González tras venderlo todo

Dairis González y su pareja junto a la Oficina de Copa en el Centro de Negocios de Miramar Foto © CiberCuba

La activista cubana Dairis González Ravelo denunció que los gobiernos de Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega impidieron de mutuo acuerdo su entrada a Nicaragua, país al que pretendía emigrar tras vender sus pertenencias en la isla.

La activista, residente en Morón, en Ciego de Ávila, estuvo primero varios días en La Habana, acampando en las inmediaciones del Centro de Negocio de Miramar para reclamar un cambio de horario en el pasaje.

(Fuente: Cortesía para CiberCuba)

González Ravelo tenía pasajes de avión para el 21 de enero haciendo una ruta Habana-Panamá, con la aerolínea Copa, y luego Panamá-Nicaragua, con la venezolana Conviasa.

Sin embargo, la activista recibió un correo electrónico en el que Conviasa le comunicaba que no podría entrar al país. Tras pensar que sería por algún problema con las pruebas PCR, la aerolínea precisó el motivo.

“Señora, la denegación no es por los PCR, es por un tema de soberanía de las autoridades de la república de Nicaragua”, aclaró Conviasa, según consta en intercambio de mensajes enviado a CiberCuba por la activista.

(Fuente: Cortesía para CiberCuba)

“Llamo y me dicen que el gobierno cubano les notificó que no nos dejaran entrar a Nicaragua. Perdí mi boleto porque Conviasa no me devuelve el dinero, solo me reprograma y para el mismo Nicaragua”, explicó González Ravelo en declaraciones a Iliana Hernández para nuestro medio.

“Llamé al número que me notificó y ellos me llaman para atrás no me escriben (+505 8525 5917) como para que no quede constancia de que Cuba me reguló la salida. ¡Qué trabajo he pasado, por Dios!”, concluyó González Ravelo.

Finalmente, al llegar al Aeropuerto Internacional José Martí, la supervisora de guardia en el vuelo de Copa, sin ver el pasaporte de la activista y quienes viajaban con ella, los sacó de la cola.

(Fuente: Cortesía para CiberCuba)

Cuando el avión estaba a punto de despegar, dos funcionarios de Inmigración le dijeron que no podían abordar el vuelo, según relató Dairis González Ravelo en declaraciones recientes a América Tevé.

"¿Cómo no voy a ser admisible en un país al que nunca he ido, que no soy buscada por la Interpol, no soy terrorista, no soy narcotraficante?", cuestionó la activista.

De momento la activista, que ya había manifestado su voluntad de abandonar el país, regresó a Ciego de Ávila, donde espera alguna nueva vía que le permita escapar de la isla.

Aunque el gobierno de Nicaragua estableció desde finales de noviembre el “libre visado” para ciudadanos cubanos, en lo que calificó de medida “humanitaria”, en los últimos meses varios activistas o allegados a estos han sido impedidos de arribar a tierra nicaragüense.

En esos casos figuran Héctor Luis Valdés Cocho, Esteban Rodríguez y joven cubano Juan Eduardo Moreno, hijo del periodista independiente Juan Manuel Moreno, director del medio comunitario Amanecer Habanero.