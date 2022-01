Detienen a la historiadora de arte Carolina Barrero

Carolina Barrero Foto © Facebook/ Carolina Barrero

Agentes de la Seguridad del Estado (SE) detuvieron este 28 de enero a la activista e historiadora del arte Carolina Barrero, mientras se encontraba con su amiga Carolina Sansón en el parque de la calle H, en El Vedado capitalino.

Sansón denunció el arresto en su perfil de Facebook y relató que los oficiales de la policía política se acercaron a las dos, mientras un carro patrulla esperaba en la intersección de la avenida I. “Es una vergüenza que un día como hoy, aniversario del natalicio de Martí, lo utilicen para reprimirnos”, agregó.

Hace apenas unos días, Barrero, Daniel Triana y Arián Cruz Álvarez sufrieron otro atropello por parte de la SE y fueron conducidos a la estación policial de Cuba y Chacón, en La Habana Vieja, por realizar una protesta contra los amañados procesos judiciales con los que la dictadura pretende castigar a los manifestantes del 11J.

Los tres activistas demandaron la libertad de los presos políticos y exigieron a los funcionarios del Tribunal Supremo Popular en La Habana que hicieran su trabajo sin dejarse manipular por el poder, pues están juzgando a menores de edad y a personas que solo ejercieron el derecho constitucional de protestar pacíficamente.

Entre el 17 y el 21 del mes en curso se realizaron tres juicios a 45 manifestantes del 11J en las provincias de La Habana y Mayabeque. Se les imputaron los delitos de desorden público, desacato, resistencia, atentado y ultraje a los símbolos de la patria, informó la organización. De manera particular, en la capital de la isla fueron juzgados nueve menores de 20 años, acusados del cargo de sedición contra la Seguridad del Estado, con peticiones fiscales de entre 15 y 20 años.

Además de Barrero, este 28 de enero, otros activistas y periodistas independientes de Cuba amanecieron sitiados en sus casas por oficiales de la policía política que le niegan la posibilidad de salir de sus domicilios. La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, denunció que Yolanda Santana Ayala, Lourdes Esquivel Vieyto y Gladis Capote Roque, integrantes de su organización, están recluidas en sus hogares en contra de su voluntad.

Asimismo Daniela Rojo informó del despliegue militar frente a su vivienda y dijo que Martí se revolvía en su tumba ante tantos atropellos y violaciones a sus derechos humanos. Los oficiales que le impiden salir le advirtieron que era mejor quedarse dentro y le dijeron que nada de lo que hacían era incorrecto.

En Santa Clara, el opositor Guillermo “Coco” Fariñas fue detenido mientras intentaba ir a la estatua del Apóstol en su ciudad para ponerle flores en el día de su natalicio. La hija del disidente confirmó el arresto y dijo que su padre se encontraba en paradero desconocido.

La reportera Luz Escobar también permanece encerrada en su domicilio. "El mismo oficial de la Seguridad del Estado que hace un año me impedía salir de mi casa ha vuelto, la misma cara pero esta vez acompañando de una oficial de la policía. No puedes salir hoy, me dice el hombre", escribió la periodista de 14yMedio.

ACTUALIZACIÓN: Fuentes cercanas a la historiadora del arte Carolina Barrero confirmaron a CiberCuba que la policía la liberó a las pocas horas del incidente y que se encuentra a salvo en su residencia.