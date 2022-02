Rodrigo Malmierca insiste en que cubanos residentes en el exterior pueden invertir en Cuba

Rodrigo Malmierca Foto © Bohemia / Yasset Llerena

"La Ley 118 (De la Inversión Extranjera) no dice nada de los chinos, ni de los rusos, ni de nadie. Habla de capital extranjero, incluso puede ser un cubano residente en el exterior con recursos financieros para hacerlo”, explicó Rodrigo Malmierca Díaz, ministro de Comercio Exterior de Cuba (MINCEX), en entrevista con la revista oficialista Bohemia, publicada este 27 de enero.

El funcionario precisó que quienes deseen invertir "con capitales medianos" y en la producción de alimentos a nivel local tendrán mayores posibilidades de ser aceptados. Sin embargo, señaló que no son muchos los cubanos que están invirtiendo en la isla. "Y en eso influye también la mentalidad”, agregó.

Malmierca Díaz informó que desde que aprobó la Ley 118 en 2014, hasta el presente, se han pactado negocios por más de 7,000 millones de dólares, y consideró que "no es poco".

"No todo está operativo, porque ese es otro problema. A veces aprobamos el negocio, y el capital no puede venir porque los bancos no lo transfieren. Tenemos ese tipo de dificultades que están muy vinculadas al bloqueo del Gobierno norteamericano", advirtió.

Rodrigo Malmierca indicó que, en los últimos años, en los cuales el número de sanciones de Estados Unidos contra Cuba ha aumentado considerablemente, se han hecho "muy difíciles" las transferencias de capital, todo lo relacionado con el sector financiero, porque "los bancos están amenazados de sanciones".

"Cuba es un país endeudado, con determinadas dificultades hoy para poder cumplir con sus compromisos financieros externos. Si el interesado se guía por los criterios de las calificadoras de riesgo internacionales, no es un país atractivo para invertir”, resaltó.

Además, reconoció que existen circunstancias internas que atentan contra el desarrollo de este sector: "a pesar de todos los problemas, del bloqueo, de la calificación de riesgos de Cuba, que no tenemos liquidez para cumplir las obligaciones, si fuéramos más eficientes a la hora de enfrentar estos procesos de negociación, tendríamos mejores resultados".

“Esa es una batalla que tenemos que echar desde el MINCEX, porque somos los rectores de esta actividad, y estamos llamados a ganarla en todos los sectores de la economía. Porque ahí es donde están las empresas, los grupos negociadores que interactúan con el capital extranjero”, aclaró.

El titular dijo que actualmente, con el capital extranjero, existe "el desafío" de que el inversionista foráneo "se sienta atraído a hacer el negocio", porque no basta con "los atractivos" que se ponen a su disposición, como que "el personal esté preparado y pueda asumir las nuevas tecnologías de manera rápida, el ambiente de estabilidad del país, los incentivos fiscales que concede la ley".

"Todo eso ayuda. Pero si el hombre dice: ‘voy a ir a Cuba, y además de desafiar las presiones del Gobierno norteamericano, resulta que no me dan una atención rápida’. Quien tiene capital lo va a invertir con el objetivo de ganar dinero. Si se tiene que meter un año negociando, por supuesto que eso no es atractivo", subrayó.

En cuanto al polémico tema de la contratación de personal cubano por parte de las empresas extranjeras, Rodrigo Malmierca sostuvo que el gobierno no permitirá que las personas que trabajen con empresas extranjeras cobren mayor salario que quienes trabajan en empresas estatales similares.

Consideró que se trata de "decisiones internas" y refirió que la contratación del personal se realizará a través de una agencia empleadora que responda a políticas nacionales. "Hemos sido muy cuidadosos en tratar de evitar que las personas que trabajan con inversiones de capital extranjero, simplemente por esa razón, y a lo mejor haciendo lo mismo que otra en una empresa estatal, ganen mucho más", agregó.

“Y eso es algo que hemos tratado de preservar por las vías de las agencias empleadoras, aunque no le gusta a los inversionistas foráneos. También hay otras cosas que no les gusta, y no por ello vamos a cambiarlas", aseveró.

En el caso de Cuba, puntualizó el funcionario, todos los negocios con capital extranjero los aprueba caso a caso el Gobierno. "En el resto del mundo no sucede así, pero en Cuba esa es la garantía de que esa inversión extranjera tribute a los planes de desarrollo económico y social, no sacrifiquemos la soberanía, los financiamientos tengan una fuente lícita, y no se hipoteque el futuro”, comentó.

Ante la pregunta de cuáles son las posibilidades de que el sector no estatal, como las Mipymes y las Cooperativas No Agropecuarias (CNA), participen en la inversión extranjera, Rodrigo Malmierca respondió que "las adecuaciones que hicimos a la política dan la posibilidad de que una Mipyme, o una CNA, hagan negocios con capital extranjero"

Pero, puntualizó que "eso lo aprueba el Gobierno, no es por la libre empresa", y las mismas deben transitar "por los mismos procedimientos que la empresa estatal" y sin tratamiento diferenciado para unas u otras.

Confirmó también que son tres las Mipymes de comercio exterior aprobadas, aunque "no están formadas para asociarse con capital extranjero". Añadió que pudieran hacerlo "eventualmente", pero no informó cuándo.

Malmierca reconoció que “en Cuba el comercio mayorista está realmente muy limitado" y que eso "le crea problemas al sector no estatal"; por tanto, cuando los empresarios o emprendedores quieren importar algo deben hacerlo obligatoriamente a través de "las empresas especializadas que son estatales".

"En el VIII Congreso del Partido (Comunista de Cuba), en el Informe Central, el general de ejército (Raúl Castro) reiteró que el comercio exterior seguirá siendo monopolio del Estado”, resaltó.