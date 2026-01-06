Trump propone reconstruir la industria petrolera venezolana con dinero de EE.UU.

Vídeos relacionados:

Donald Trump aseguró que Estados Unidos podría financiar la reconstrucción de la industria petrolera venezolana, una de las más golpeadas tras años de colapso económico, sanciones y mala gestión, como parte de su estrategia para intervenir en el futuro del país sudamericano tras la captura de Nicolás Maduro.

En una entrevista con NBC News, el presidente estadounidense afirmó que Washington podría subsidiar un esfuerzo liderado por compañías petroleras para rehabilitar la infraestructura energética de Venezuela, un proceso que, según dijo, podría tomar menos de 18 meses, aunque advirtió que implicaría un costo enorme.

Trump explicó que serían las propias empresas petroleras las que asumirían inicialmente el gasto para poner en marcha la reconstrucción, con la expectativa de recibir posteriormente un reembolso por parte del gobierno estadounidense o mediante ingresos generados por la operación. “Costará muchísimo dinero”, reconoció, al referirse a un sistema energético que describió como profundamente deteriorado.

Las declaraciones llegan en un momento de alta incertidumbre política en Venezuela, apenas días después de que fuerzas estadounidenses capturaran a Maduro en Caracas y de que Delcy Rodríguez fuera juramentada como su sucesora. Trump dejó claro que cualquier plan de reconstrucción estaría bajo supervisión directa de Estados Unidos y condicionado a la cooperación del nuevo liderazgo venezolano.

El mandatario insistió en que su país no está en guerra con Venezuela, sino contra el narcotráfico y las redes criminales que, según él, han utilizado al país como plataforma. Bajo ese argumento, justificó tanto la operación contra Maduro como la posibilidad de un involucramiento económico profundo en sectores estratégicos como el petróleo.

Aunque Trump no detalló qué empresas participarían en el proyecto ni bajo qué marco legal se realizaría la inversión, su propuesta refuerza la idea de una Venezuela administrada bajo tutela externa, donde las decisiones clave sobre recursos naturales quedarían alineadas con los intereses energéticos y de seguridad de Estados Unidos.

La iniciativa también plantea interrogantes sobre el impacto real para la población venezolana, que ha sufrido durante años la caída de la producción petrolera, apagones constantes y el deterioro de servicios básicos, mientras las grandes decisiones sobre el futuro del país parecen definirse fuera de sus fronteras.