Beatriz Luengo y Yotuel Romero estrenan "GPS", su canción y videoclip más romántico

Yotuel Romero y Beatriz Luengo en su segunda boda

Yotuel Romero y Beatriz Luengo están de estreno con su colaboración más romántica hasta la fecha, una canción titulada "GPS" con la que el cubano y la española le ponen letra al amor que sienten el uno por el otro.

Se conocieron un tres de febrero en el rodaje de la serie Un Paso Adelante en 2003, y casi dos décadas después presentan juntos la canción "GPS", una canción que no podría ser más sentimental y que viene con un videoclip igual de romántico con imágenes de su familia, de su segunda boda en Las Vegas y de su paso por los Latin Grammy 2021, entre muchos otros.

Sin duda, un proyecto de lo más personal y especial para el matrimonio que después de casi veinte años juntos el año pasado volvieron a pasar por el altar para reafirmar sus votos en una ceremonia que celebraron en Las Vegas días antes de los Latin Grammy 2021, donde se llevaron dos de los principales premios por "Patria y Vida".

"Escribimos este tema juntos en modo autobiográfico una tarde de guitarra y recuerdos, ese GPS que nosotros le llamamos al hecho de que la vida nos juntara y que a pesar de tratar de huirnos nos hizo encontrarnos una y otra vez", comentó la española sobre esta canción.

La portada de este sencillo en el que la pareja vuelve a demostrar que están igual de enamorados que el primer día es una recreación de una imagen de una de las parejas más reconocidas en el mundo del arte: Gala y Dalí.

"Siempre inspiración Gala y Dalí. Dalí y Gala. Detrás de un gran hombre… Detrás de una gran mujer… Nunca DETRÁS siempre AL LADO, porque no existen muros con ladrillos en zigzag solo ladrillos alineados fuertes por donde no entra la luz ni el ruido #mimuro @yotuel GPS", comentó la cantante española, que no dejó pasar la ocasión para destacar la igualdad con la que ve el amor.

Yotuel y Beatriz son una de las parejas más queridas, talentosas y admiradas de la industria musical hispana. Tienen dos hijos en común, Didi y la pequeña Zoë, quien nació en abril del 2021.

Esta no es la primera vez que el matrimonio demuestra que su relación no solo es excelente a nivel personal sino también en el profesional. A lo largo de relación han trabajado en la composición de diferentes temas para otros cantantes y para ellos mismos. Además, han unido sus voces en canciones como "Rebelde", "Como tú no hay dos" o "Juntos somos más".

