Beatriz Luengo reivindica su derecho a recoger Grammy Latino por Patria y Vida: "Gracias a todos los que me han dado mi lugar”

Beatriz Luengo Foto © Collage Instagram/Beatriz Luengo

La artista española Beatriz Luengo reivindicó su derecho a recoger el premio obtenido por Patria y Vida como Mejor Canción Urbana del año, al tiempo que agradeció al diario El País por reconocerla y criticó a medios de prensa que han omitido su participación en el proyecto.

“No llevo tanta lucha para recoger premios que no son míos. Ese premio lo recogí porque lo gané con mis acordes, melodías y letras después de 11 nominaciones a lo largo de mi carrera y un Grammy que ya tengo”, escribió la cantante y actriz en sus redes sociales.

“El reconocimiento a mi trabajo me emociona, pues mi lucha siempre ha sido contracorriente y he peleado con uñas y dientes cada paso”, dijo también la intérprete, que aludió al olvido de que han sido víctimas las mujeres sistemáticamente en la Historia de la Humanidad.

Luengo relató como ejemplo que a principios del siglo XX Mileva Maric y Albert Einstein trabajaron en equipo grandes descubrimientos para la humanidad y al conceder a Einstein el premio Nobel de Física en 1921, olvidaron nombrar a Mileva.

“En el año 2021, es decir 100 años después, y lejos de compararme con estos dos genios que fueron ellos, dos compositores y humildes músicos se imponen en una industria difícil y sin apoyo de playlist, radios ni mecanismos tradicionales consiguen ganar el premio más importante de la industria, que además es premio AL COMPOSITOR, y tristemente tengo que ver cómo los medios olvidan nombrarme o peor aún algunos dicen ‘Yotuel ganó un Grammy y subió a recogerlo su esposa’”, se quejó la también actriz.

“Gracias a TODOS los medios que me han dado mi lugar y a los que no, les digo que no me pregunten por qué hay que luchar contra el machismo a día de hoy, porque es evidente. Mileva no tuvo redes sociales, gracias a Dios yo sí”, concluyó.

Beatriz Luengo y el músico Yadam González subieron en la tarde del jueves al escenario del Arena Michelob Ultra de Las Vegas a recoger el Latin Grammy obtenido por Patria y Vida en la categoría de Mejor Canción Urbana.

Durante sus palabras de agradecimiento por el premio, la cantante destacó -entre lágrimas- “lo bonita que es la música cuando está al servicio de las causas sociales” y de “darle voz a los que no tienen voz”. Aprovechó, además, para denunciar que su familia ha recibido todo tipo de amenazas por haber participado en el proyecto.

También tuvo palabras de reconocimiento para mujeres de la cultura cubana como Dulce María Loynaz y las cantantes cubanas Gloria Estefan y Celia Cruz.

En redes sociales se generó un intenso debate luego de que el periodista y escritor cubano, Carlos Manuel Álvarez, cuestionara con duras palabras que Luengo fuera la encargada de recoger el premio y lo que dijo en ese momento, sin mención explícita a Maykel Osorbo, que permanece preso en Cuba.

“Un cuerpo negro en manos de la tiranía a la que esa canción le apunta, y esta señora colonialista de Carrefour habla de que le bajaron el video de Youtube”, dijo el escritor. "Dice que darle voz a los que no tienen voz. No, la voz te la han dado ellos a ti. Qué rabia más bárbara me inyectan esta gente, Luengo llevando a su novio moreno de gira por las cortes”, añadió.

El alegato de Carlos Manuel motivo una escueta respuesta de Yotuel, que calificó la publicación de racista y machista, y replicó con un pasaje bíblico relativo a Judas, discípulo de Jesucristo y símbolo de la traición.

El rapero El Funky, por su parte, defendió a la artista española alegando que merece respeto por haber formado parte del grupo que compuso el tema que ha acabado convirtiéndose en un himno por la libertad de Cuba.