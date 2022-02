Justicia argentina falla en favor de allegados a Maradona en denuncia de la cubana Mavys Álvarez

Mavys Álvarez junto a Maradona y algunos de los encausados Foto © Instagram/marianoisraelit

La justicia argentina falló en favor del exrepresentante de Maradona y de los otros encausados en la demanda por presunto tráfico de personas y desestimó así la acusación de una ONG en la que la cubana Mavys Álvarez, quien fuera la novia menor de edad del futbolista, se sumó como querellante.

“Quedan libres de imputación, ya que no puede haber un reproche penal contra los acusados”, sostiene la resolución adoptada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal 6, a cargo de Daniel Rafecas, que llevaba adelante el expediente, según reseña el diario argentino La Nación.

El juzgado sostuvo que “no ha aparecido vinculación clara respecto de las específicas maniobras delictivas” y que “ante ello, y más allá del curso que la investigación pudiera tomar, no insistirá la querella con la imputación de los nombrados, ante el presente caso de cosas”.

Guillermo Coppola, Omar Suárez y Mariano Israelit, quienes conformaban el entorno de Diego Maradona denunciado por la cubana Mavys Álvarez, quedaron libres de la imputación por supuesta trata de personas.

Tras el veredicto, Coppola reiteró que siempre mantuvo la postura de “respetar” el proceso, sin criticar el tiempo transcurrido desde los hechos hasta que se presentó la denuncia en 2021.

“La gran mayoría sabe quién es uno. Por eso me mantuve callado, no hablé, y esperé que la Justicia actuara, que la chica declarara, que tenía todo su derecho de hacerlo cuando se le ocurriera, no critiqué los años que pasaron, absolutamente nada, simplemente respetar”, dijo en declaraciones a la televisión argentina.

“Me deslinda totalmente de la participación y responsabilidad hacia mi persona, quedó clara mi total inocencia”, manifestó por su parte Mariano Israelit, otro de los implicados en el caso, quien agradeció a sus abogados.

En septiembre de 2021, Mavys Álvarez relató en entrevista con la cadena America Tevé su relación con Maradona desde que tenía 16 años e hizo un relato descarnado de vejaciones, abusos y drogas, que habrían contado con el visto bueno del entorno más cercano del futbolista y bajo el manto protector de Fidel Castro.

Álvarez conoció a Maradona en Varadero en el 2000, en el tiempo que el futbolista se atendió en un Centro de Salud en La Habana para tratar su adicción a las drogas. Fueron presentados por un allegado al futbolista, quien comenzó una relación con ella y la llevó con él a Buenos Aires para un partido homenaje en 2001. Señaló que en aquel momento tenía miedo y se sentía presionada, tanto por el entorno del futbolista como por el régimen cubano, que apoyaba todo lo que Maradona hacía.

Unas semanas después de las explosivas declaraciones de Mavys, la Organización no Gubernamental “Fundación por la Paz y el Cambio Climático en Argentina” impuso una demanda ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). El objetivo era que se investigara si el entorno de Maradona incurrió en el delito de Trata de Personas al llevar a la joven a Buenos Aires siendo menor de edad.

“Es importante para mí destacar que durante mi estadía en Argentina, en 2001, en donde permanecí durante dos meses y medio, no se me permitía salir sola de los hoteles en que me alojé, ni tampoco de un departamento ubicado en Capital Federal en dónde permanecí, habiendo siempre personas encargadas de que permaneciera allí", contó Álvarez en la presentación hecha por sus abogados ante la Justicia. También narró que fue presionada a hacerse una operación de aumento de mamas y que adicción a las drogas le deja secuelas hasta hoy.

Al cierre de esta nota, medios argentinos no recogen reacción alguna de la cubana ante el resultado de la demanda.