Cancelan concierto de Raúl Paz en Miami por polémica del Festival de San Remo en Cuba

Raúl Paz Foto © Raul Paz / Facebook

Un concierto que debía ofrecer el cantautor cubano Raúl Paz en Miami el próximo viernes 11 de febrero, acaba de ser cancelado por la polémica surgida a propósito de su supuesta participación en el Festival de San Remo en Cuba, organizado por Lis Cuesta, esposa del gobernante Miguel Díaz-Canel.

Paz había anunciado una actuación para ese día en el Bar Real Cafe Miami, pero según informó la gerencia del local, el espectáculo se suspendió "teniendo en cuenta las repercusiones negativas que la presentación en Miami podría tener", luego de que el artista rechazara participar en el Festival de San Remo.

"La Administración del Real Café Miami se comunicó este jueves con el cantautor cubano Raúl Paz, quien tenía previsto un concierto aquí este 11 de febrero", informó el sitio en su muro de Facebook.

"El músico confirmó que él no estaba enterado de que estaba invitado al evento Festival de San Remo y que no participaría en el mismo. No obstante, teniendo en cuenta las repercusiones negativas que la presentación en Miami podrían tener, la misma queda cancelada", concluyó el comunicado del Bar.

El popular trovador y compositor no se ha pronunciado oficialmente sobre el tema. Su nombre aparece en el listado de artistas cubanos que el comité organizador del evento anunció, según puede leerse en notas de la agencia estatal Prensa Latina y del portal Cubadebate.

Tras sus declaraciones al Bar Real Cafe Miami, Raúl Paz se convierte en el tercer músico del patio que rechaza presentarse en el evento organizado por Lis Cuesta, previsto para celebrarse en abril.

El jueves la cantante Arlenis Rodríguez Lazo, residente en la isla, anunció que no participaría en el evento, sin dar ninguna explicación.

"Esto es una decisión mía y muy personal. No participaré en la primera edición en Cuba del Festival San Remo. Éxitos a todos los concursantes. Gracias", expresó en su perfil de Facebook la intérprete, quien competiría con otros 15 cubanos seleccionados de entre más de 700 aspirantes.

Anteriormente, la rapera Telmary Díaz, ante críticas que comenzaron a hacerle en redes sociales por su inclusión en el programa del evento, negó que ella hubiera confirmado su asistencia al mismo.

"No sé por qué un órgano oficial me está promocionando como parte del festival", señaló.

Activistas cubanos y ciudadanos en general iniciaron hace días una fuerte campaña en las redes sociales dirigida a boicotear el Festival San Remo Music Awards en Cuba, en la que denuncian la brutal represión que desplegó el régimen tras las masivas protestas del 11 de julio.

El evento italiano, que por primera vez se celebrará en la Isla, no es más que un intento de lavado de cara de la dictadura, en medio de los encarcelamientos y juicios a manifestantes del 11J y a los opositores.

El objetivo de la esposa del gobernante Díaz-Canel es mostrar un país tranquilo y atractivo para los turistas extranjeros, y fomentar el turismo internacional como forma de salir de la crisis económica.

Los que rompieron el hielo con las cancelaciones fueron los cantantes españoles Andy Morales y Lucas González, conocidos como Andy y Lucas.