Levantan acta de advertencia contra familiar de Andy García Lorenzo por sus declaraciones en redes sociales

La Seguridad del Estado levantó un acta de advertencia al activista cubano Pedro Osvaldo López Mesa por sus publicaciones en las redes sociales, dirigidas a defender la libertad de expresión y de los presos políticos de Cuba.

López Mesa asistió este jueves a un interrogatorio en una unidad policial de Santa Clara, y tras varias horas de esperas fue víctima de las amenazas por parte de la policía política, según relató en Facebook.

El abogado del activista cubano consideró que todo parece indicar que acopian las pruebas para procesarlo de peligrosidad predelictiva, uno de los delitos más polémicos del Código Penal vigente, y por el cual se procesan a todas aquellas personas que disienten del régimen comunista.

"Eso lo veo muy complicado. No sé de qué manera van a probar que soy una amenaza para la sociedad", aseveró López Mesa, familiar del preso político Andy García Lorenzo y promotor del proyecto "Ayuda a los valientes del 11J".

Tras reconocer su miedo ante las consecuencias que puede tener la represión sobre su persona y a familia, el activista cubano aseguró que continuará denunciando todas las injusticias y violaciones de derechos humanos que se comentan.

"Continuaremos denunciando las violaciones, no solo contra Andy, sino contra la familia; los secuestros, porque detener a una persona sin una causa en medio de la vía pública es secuestro", señaló.

Los oficiales le dijeron a López Mesa que comete presuntos delitos de desacato y desorden al publicar internet contenido contrario al régimen comunista.

"En mi defensa, digo que solamente ejerzo el derecho que me asiste como ser humano a la expresión. Continuaré haciéndolo, no solo en las redes, sino donde quiera que lo estime conveniente", adelantó.

López Mesa confesó que su mayor miedo es convertirse en un "cubano indigno" que miente y responde exclusivamente a las presiones del régimen.

"Continuaremos enfrentándonos al temor que ustedes infunden y afrontaremos las consecuencias", expresó.

El activista refirió que prepara, junto a otros cubanos, una demanda en la Fiscalía militar por los daños e ilegalidades que cometen las instituciones represivas contra ellos.

"Seguimos pidiendo la libertad de Andy, no debe estar preso porque no cometió ningún delito; y si lo que quieren es desviar nuestra atención para que dejemos de hacerlo, no lo van a conseguir. Somos una familia y cuando me tienen detenido, mi hijo y su novia se encargan de denunciar todo lo que suceda", abundó.

El cubano dejó claro que no siente ningún odio hacia los miembros de la Seguridad del Estado que los reprimen, pero sí hacia el sistema político que permite que todo esto ocurra en Cuba.

"No odiamos personas, pero sí el sistema que nos esclaviza, oprime y quiere poner la bota en el cuello. Queremos que Cuba se vea libre de ese sistema oprobioso", refirió.

Tras publicarse el video en Facebook, CiberCuba contactó con la familia de López Mesa, para conocer si los oficiales del Ministerio del Interior entregaron algún documento que demuestre las amenazas de los represores.

"Por ley le deben dar una copia del acta de advertencia, pero esto nunca lo hacen. Cuando las personas que amenazan son más relevantes en redes sociales no se la dan porque saben que eso es ilegal y que se va a publicar ese documento", explicó Jonatan López, hijo del activista.

Los familiares de Andy García Lorenzo, detenido por su participación en las manifestaciones pacíficas del 11J, son activos en las redes sociales con constantes exigencias a favor de la libertad de los presos políticos.

Su activismo provocó en los últimos meses hostigamiento selectivo de las autoridades cubanas e incluso una detención arbitraria en la vía pública, cuando pretendían asistir al juicio del joven cubano.

A pesar de las constantes amenazas e intentos de amedrentar su postura, cuentan con el apoyo de la comunidad internacional y de cubanos en el exilio que fueron capaces de organizarse para pagar los más de 10,500 pesos de multa impuestos por presuntos delitos que cometieron al contar su realidad en internet.