Plaga de ratas en centro de elaboración de alimentos para ancianos

Vecinos de Luyanó denunciaron este viernes que "un ejército de ratas" vive a sus anchas en el centro de elaboración de alimentos para ancianos conocido como La Pizzeta, en la esquina de Municipio y Reforma, en ese municipio de La Habana.

“Esta es la puerta del almacén del centro donde elaboran la comida de los abuelitos. Este video de un ejército de ratones a plena luz del día en Cuba, en un local llamado La Pizzeta, en la esquina de Municipio y Reforma, en Luyanó, La Habana”, denunció un usuario de Facebook.

Otro internauta dijo haberse quedado “sin palabras” ante la plaga de ratas, en un “lugar donde realizan los alimentos de los abuelitos y personas que poseen bajos recursos”.

Asimismo, se preguntó ¿Qué hace la administración de este lugar para erradicar estos roedores? y cuestionó al personal “de higiene y epidemiología que tiene que velar por que haya una limpieza adecuada en estos centros”. “La leptospirosis es una enfermedad bien peligrosa”, explicó. También pidió a la gente de Luyanó contribuir a hacer la denuncia.

Una usuaria de Twitter detalló que el vídeo fue tomado este mismo jueves y cuestionó la labor de la administración y del Ministerio de Salud Pública en la isla.

Los videos muestran a más de una treintena de ratones entrar y salir de la puerta del local, aglomerarse en la acera, y volver a ingresar al centro.

“Eso parece la época de la peste en el mundo y todavía hay gente que no cree que aquello pasó el límite, no hay higiene y me imagino que las enfermedades de todo tipo atacan al pueblo cubano y el gobierno no funciona con inteligencia!”, dijo una internauta.

Otros consideraron que era una falta de respeto: “Qué abandono!! El pueblo y su salud no son su prioridad”; y que “Los inspectores no van a esos lugares, ellos solo van a los lugares donde pueden comer y cargar para sus casas... pobres viejos... y después dicen que en Cuba hay una vejez digna y segura”.

En enero de 2021, con la implementación de la tarea ordenamiento, los precios del menú elaborado en centros como La Pizzeta –que el gobierno cubano brinda a los ancianos y personas necesitadas en el país– se elevaron del costo máximo de 1 peso cubano hasta los 13 pesos.

El Ministerio de Comercio Interior de Cuba (MINCIN) indicó que actualmente los precios de los menús en el Sistema de Atención a la Familia (SAF) oscilan entre los 8.00 CUP y 13.00 CUP, sin subsidio, a pesar de que el Estado prometió que los mismos no excederían el valor de 1 peso.

Al menos 77 661 personas se alimentan en comedores del Sistema de Atención a la Familia (SAF). De ellas, 36 298 son jubilados, 6 251 con discapacidad y 12 773 pertenecen a la asistencia social.

"Es el fin, las ratas son un símbolo de la destrucción y el abandono al que está sometido el pueblo cubano", comentó un cubano en el post de Twitter aquí mencionado.