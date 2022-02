Cantante italiana Denise Faro dice no al Festival San Remo: "Yo no voy a apoyar ninguna dictadura"

"Me voy a bajar, me bajé ya, del festival de Cuba, no voy a ir a Cuba": anunció hoy en redes sociales la actriz, cantante y bailarina italiana Denise Faro, quien era una de las participantes en el Festival San Remo Music Awards de este año en Cuba, entre el 5 y el 10 de abril.

En su cuenta en Twitter la joven advirtió que decidía bajarse del festival luego de tener "toda la información" y considerar que no era "ni la forma ni el momento correcto para ir".

Con esta noticia, son ocho ya los artistas que han cancelado su presentación en el evento organizado por Lis Cuesta, coordinadora del Comité de Eventos del Ministerio de Cultura y esposa del presidente cubano Miguel Díaz-Canel: los españoles Andy Morales, Lucas González, Álex Ubago y Carlos Torres, el mexicano Kalimba, y los cubanos Raúl Paz, Telmary Díaz y Arlenys Rodríguez.

Siguiendo el estilo de los otros artistas extranjeros que han tomado una determinación similar, Faro, de 33 años, difundió un video por Instagram en el que explicó que ella fue contactada por un promotor italiano que simplemente la invitó a asistir a un festival en Cuba a cantar algunas canciones, sin ofrecerle más detalles.

"Yo estuve súper emocionada con ir, porque la verdad tengo muchas ganas de conocer el pueblo cubano, de conocerlos a ustedes, de poder ir a cantarles mis canciones, estaba muy ilusionada, iba a ser mi primera vez, y la verdad, tenía muchas ganas, por eso acepté sin ningún problema", relató la músico.

Sin embargo, dice que recientemente le empezaron a llegar correos y comentarios, acompañados por videos y fotos, que la hicieron cambiar de opinión. "Sinceramente estaba muy desinformada de lo que estaba pasando en Cuba y me puse a ver todo y ahora entiendo lo que me dicen, ahora sé lo que están pasando", aseguró.

"Seguramente no es momento de ir a hacer un festival. Yo nunca en ningún momento supe que iba a estar contratada, contactada, porque era solo una invitación, por el gobierno, por la dictadura. Yo no voy a apoyar ninguna dictadura en ningún momento en ningún país, porque todos los pueblos, todas las personas deberían de ser libres siempre, somos todos seres humanos, deberíamos de ser todos iguales y poder ser felices de la misma forma", precisó.

Denise Faro reconoció que aunque el pueblo cubano necesita ayuda, definitivamente no debe ofrecerse a través de un festival. "Entonces, aunque me da un poquito de tristeza no poder ir porque tenía muchas, muchas ganas, la verdad estoy segura de que va a haber otra ocasión, que nos encontraremos, que vamos a bailar y a cantar juntos", reconoció.