El festival de las cancelaciones: siete artistas han dicho no a San Remo Music Awards

Arleny Rodríguez, Kalimba, Andy y Lucas, Alex Ubago, Telmary Díaz, Raúl Paz y Carlos Torres Foto © Redes sociales de los artistas

Siete artistas de Cuba y el extranjero que habían sido anunciados como parte del programa del Festival San Remo Music Awards, han cancelado su participación en los últimos días, cuando restan solo dos meses para el evento organizado por Lis Cuesta, coordinadora del Comité de Eventos del Ministerio de Cultura (MINCULT) y esposa del presidente cubano Miguel Díaz-Canel.

Los españoles Andy Morales, Lucas González (dúo Andy y Lucas), Alex Ubago y Carlos Torres, al igual que el mexicano Kalimba, advirtieron en videos en redes sociales que no sabían que el San Remo, planificado para las fechas del 5 al 10 de abril, lo estaba organizando el régimen. Además, excepto Torres, todos denunciaron explícitamente la violación de derechos humanos en la isla.

"Lógicamente Andy y Lucas no apoyan ningún régimen dictatorial, ni gente que mete niños presos, ni un pueblo que pasa hambre. Nosotros no vamos a ir, no vamos a ir. Y no nos estamos quebrando como dicen algunas noticias por la presión mediática ni mucho menos. Quien diga eso es que no me conoce", expresó Lucas González.

El cantante español destacó que él y Andy Morales no pensaban "ir para tapar parches" y que no estaban "a favor de ninguna dictadura", ni de "regímenes militares que tienen al pueblo ahogado".

"Con esa clase de cosas nosotros no jugamos. Nos ha costado mucho llegar a donde hemos llegado, y ya no eso sino porque hay que tener empatía, aunque nosotros españoles hay que tener empatía por los pueblos que están sufriendo", agregó.

En su video también exhortó a la comunidad cubana en el exterior a que asistiera "en masa" a un concierto que realizará el dúo en Miami este mes de febrero, que dedicarán a la libertad.

El siguiente en cancelar fue Ubago. Primero compartió en redes un escueto comunicado y luego salió en un video para dejar claro que "jamás apoyaré ninguna dictadura y siempre estaré a favor de la libertad”.

Luego Kalimba, quien se presentó como el hijo de un cubano, reveló en sus redes que aunque cantar en la tierra de su padre era un sueño al que le costaba renunciar, ese sueño no era más grande que "mi deseo de ver a mis hermanos cubanos vivir con los derechos propios", y agradeció al pueblo cubano "por llenarme de información y hacerme partícipe en la decisión correcta".

"Nada me cuesta más que ver a mis hermanos cubanos sufrir como lo están haciendo, y no me cuesta decidir por justicia, por una vida digna, por el derecho humano y por el pueblo".

Carlos Torres, menos confrontativo con el régimen, también se bajó del tren musical que Lis Cuesta promocionaba en medio de una de las peores crisis políticas y económicas del país en lo que va de siglo. El músico señaló que tampoco sabía quién organizaba "estos festivales", pero que tan pronto se informó decidió no participar.

"Pues a mí no me gusta ir así a Cuba, no voy a ir a cantar en medio de esta situación", aseguró.

Y los tres artistas de la isla que han puesto distancia de un evento en el cual ya habían sido anunciados han sido los músicos Arlenys Rodríguez, Telmary Díaz, directora de Habana Sana, y Raúl Paz. No han expresado motivaciones políticas, pero sí se han cerciorado de que no se les asocie como partícipes de algo que activistas cubanos han descrito como un intento de lavarle la cara al régimen a nivel internacional, por la represión ejercida principalmente tras el estallido social del 11 de julio de 2021.

"Esto es una decisión mía y muy personal. No participaré en la primera edición en Cuba del Festival San Remo. Éxitos a todos los concursantes", declaró Rodríguez, quien era incluso una de las 16 concursantes nacionales.

La rapera Telmary Díaz, por su parte, ante las presiones en redes sociales de seguidores y defensores de derechos humanos, alegó que ella no había confirmado su asistencia y no sabía por qué un órgano oficial la promocionaba como parte del San Remo.

“No sé por qué estoy incluida entre sus invitados porque yo tengo representante, tengo teléfono, tengo correo. Yo podría enterarme si alguien quiere mi participación en un festival, y este no es el caso”, dijo.

La última noticia de cancelación fue la de Raúl Paz. El Bar Real Café Miami informó ayer que un concierto suyo en esta ciudad había sido suspendido por "las repercusiones negativas" que podía tener y que Paz había dicho que no iba a participar en el San Remo.

Ante esta ola de cancelaciones, el periódico oficialista Granma ha defendido al evento de Cuesta alegando que las decisiones de los artistas suponen "terrorismo musical contra Cuba".