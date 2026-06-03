¿Cómo hacen para vender en TikTok Shop desde Cuba? Creadora con casi 200,000 seguidores explica los requisitos

Una creadora cubana con casi 200,000 seguidores en TikTok publicó un video en el que denuncia tutoriales engañosos sobre cómo vender en TikTok Shop desde Cuba, y aprovecha para explicar cuáles son los requisitos reales que la mayoría de esos tutoriales omite deliberadamente.

«Para hacer TikTok Shop desde Cuba, tienes que tener obligatoriamente alguien de Estados Unidos que te preste sus papeles. ¿Qué papeles? Social Security», advierte la creadora, que lleva tres años en la plataforma con la misma cuenta.

El punto central que muchos tutoriales ignoran es el fiscal: TikTok Shop en Estados Unidos exige que los vendedores proporcionen un número de identificación fiscal, que para personas físicas es el número de Seguro Social (SSN) o el número de identificación fiscal individual (ITIN). Sin ese dato, la plataforma puede retener los pagos por completo.

«Si no, puedes hacer TikTok Shop, pero no vas a poder cobrar lo que vendas, porque necesitas información fiscal», explica la creadora.

Eso significa que un cubano sin residencia legal en Estados Unidos no puede registrarse directamente como vendedor y cobrar. Necesita que alguien con SSN le facilite sus datos fiscales, y esa persona asume una responsabilidad tributaria real ante el fisco estadounidense al cierre del año.

«El W-9 lo tienes que pagar al finalizar el año, tienes que declarar los impuestos y, como está la situación en el norte, todo el mundo no quiere una carga más», señala.

Pero el número de Seguro Social es solo el primer obstáculo. La creadora enumera otros requisitos que los tutoriales superficiales tampoco mencionan: capital inicial para enviar muestras de productos, una agencia logística o un familiar en Estados Unidos que reciba la mercancía, y una dirección física en ese país para gestionar los envíos.

«Tienes que tener un Social, tienes que tener un dinero guardado porque tú tienes que enviar esas muestras para Cuba. Tienes que tener una agencia... tienes que tener la dirección de esa agencia para que tus cosas lleguen allí. No es fácil», resume.

El fenómeno se enmarca en un auge protagonizado casi exclusivamente por cubanos de la diáspora en Estados Unidos. Casos como el de «Flor de Cuba», que reportó cerca de 10 millones de dólares en valor bruto de mercancía en seis meses, o el de Camila Guiribitey, con más de 100,000 dólares en ventas en diciembre de 2025, han disparado una ola de tutoriales y academias digitales que prometen replicar esos resultados sin explicar los requisitos reales.

La creadora también advierte sobre una confusión frecuente: los grandes números que circulan en redes sociales suelen referirse al GMV, es decir, el valor total de la mercancía vendida, no a la ganancia neta que el creador realmente recibe. La distinción es crucial para entender si el modelo es viable.

La denuncia apunta directamente a quienes explotan la necesidad económica de los cubanos con información incompleta. «No engañen al cubano, que el cubano tiene tanto desespero que se cree cualquier tontería», dice la creadora, que también revela el costo personal que le supuso intentar montar este negocio: «A mí hubo un tiempo que se me estuvo cayendo hasta el pelo».

«Cuando tú vayas a hacer un tutorial de cómo hacer TikTok Shop desde Cuba, lo primero que tú tienes que decir es que necesitas un Social Security. Si no, no den la información, no engañen más a la gente», concluye.