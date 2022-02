Manolín el Médico de la Salsa lanza "Me quedo en Cuba"

Manuel González Hernández, mejor conocido como Manolín "El médico de la salsa", publicó un adelanto de “Lo Mejor de Cuba (Me quedo en Cuba)”, tema cuyo videoclip estrenará el músico el 14 de febrero.

“La timba de Manolín con cariño para todos ustedes”, publicó el artista en un breve vídeo publicado en días recientes en sus redes sociales, en el que preciso que ese será su regalo a sus seguidores por "El Día de los Enamorados".

El adelanto del videoclip -dirigido por Freddy Loons- muestra al intérprete paseando por el malecón y otras calles de La Habana mientras alude en la letra a los rumores y debates que despierta su vida, que en las últimas décadas ha girado entre Cuba y Miami, con toda la polémica que ello acarrea.

“Por donde quiera que paso siempre hay un rumor, siempre hay un debate, que si juego banco, que si cuarto bate. Mi vida tiene azuquita y a todos intriga, todos la cuestionan, todos la ventilan, unos con verdad y otros con mentira", dice Manolín, que no duda en añadir que quienes lo quieren gritan: "por ahí va lo mejor de Cuba, el que más calienta la temperatura”.

El médico de la salsa, se encuentra en Cuba desde octubre del pasado año, cuando varias fotos publicadas en sus redes sociales junto a su familia y amigos reveló que se encontraba en la isla.

“Mi familia no es negociable y que nadie me diga que quiere más a un pueblo que a su familia, eso es una mentira, quien no quiere a su familia no quiere a nadie. La clave es que cada cual cuide de su familia”, sentenció el músico en Instagram, donde respondió por adelantado a quienes cuestionaran su viaje a la isla.

Desde entonces, Manolín ha dejado pública y abundante constancia de sus visitas a bares y restaurantes privados de la capital.

Ha posado en innumerables fotos y se ha subido al escenario a cantar en conciertos de otros colegas.

"No estoy dando conciertos en ninguna parte, pero donde quiera que voy la gente quiere que cante algo aunque sea y lo hago con amor para alegrarle la vida a mi gente y devolverle tanto cariño", escribió en diciembre.

En junio de 2021 Manolín anunció en sus redes sociales que se retiraba de la música porque, según argumentó, ya sus sueños estaban cumplidos.

"Ha sido un gustazo, pero hoy le pongo punto final. Mis sueños están cumplidos. Hoy les informo oficialmente que me retiro de la música y de la vida pública. Fue un placer inmenso hacer música, una experiencia maravillosa", escribió el músico.

El intérprete de La Bola -famoso por sus polémicas publicaciones en Facebook sobre temas políticos y culturales- explicó que había sido un privilegio ser famoso, pero que a partir de entonces el privilegio sería llevar una vida privada, fuera de la fama. Dijo que solo mantendría su canal de YouTube para que quedara constancia de su “pequeño aporte a la música”.

Antes de su retiro, en 2020 Manolín se mostró frustrado por el rumbo que ha tomado la música y por lo poco que -en su opinión- se está valorando la calidad y el talento.

Graduado de la carrera de Medicina, Manuel González Hernández fue bautizado como “El Médico de la Salsa” por José Luis Cortés "El Tosco", de cuya banda formó parte. Después de su paso por NG La Banda, en los años 90 Manolín comenzó su carrera musical en solitario y en 1993 lanzó su primer álbum, "Una Aventura Loca", que lo dio a conocer en toda Cuba. Sin embargo, los primeros contratiempos en su carrera surgieron cuando en sus canciones pidió tenderle una mano a la comunidad cubana de Miami.

Varias de sus letras propugnando la amistad entre cubanos de la isla y cubanos de Florida fueron mal vistas por el gobierno y prohibidas en Cuba. Durante muchos años se instaló en Miami, aunque acabó regresando a la isla. Su segunda oportunidad no fue lo que esperaba y regresó a Miami, donde alternó con presentaciones en Europa.

