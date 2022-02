Rihanna se roba las miradas mostrando su barriguita de embarazada con un sensual top cut out

Apenas llevamos unas semanas de 2022 pero, sin duda, el embarazo de Rihanna es una de las noticias más comentadas de este año (y seguramente, lo que queda). La de Barbados está esperando su primer hijo con el rapero A$AP Rocky, como se desveló cuando fue fotografiada por las calles de Nueva York presumiendo de barriguita con un abrigo rosa. Un look ya icónico para los amantes de la moda.

Pero parece que este no es el único look para el recuerdo que nos va a dejar Riri de su embarazo, porque en las últimas horas la diva volvió a deslumbrar con un nuevo estilismo, con el que demuestra que estar encinta no está ligado a dejar de lado la sensualidad, pues está absolutamente radiante.

La cantante de 33 años no está dispuesta a aparcar a un lado la esencia que la caracteriza a la hora de vestir mientras esté embarazada, y prueba de ello es el rompedor look de premamá que lució en su última aparición. Un estilismo que ha dejado a más de uno con la boca abierta.

Con tacones de aguja y un top cut out con cordones cruzados, que deja a la vista su prominente barriga y escotazo, Rihanna apuesta por cambiar las reglas de la ropa de premamá y romper con las normas establecidas de cómo debe lucir una mujer embarazada.

Las nuevas imágenes de la intérprete de "Diamond" están causando auténtico furor en las redes sociales, donde muchos aplauden su atrevimiento y el poderío que desprende en estas fotografías con su sensual look.

Su relación con el rapero A$AP Rocky comenzó siendo de amistad hace casi una década, pero hace unos años evolucionó a algo más y ahora juntos están a punto de convertirse en papás.

