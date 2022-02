Detienen al doctor cubano Alexander Figueredo Izaguirre y lo liberan con dos cartas de advertencia

El médico cubano Alexander Jesús Figueredo Izaguirre fue detenido este domingo por agentes de la Seguridad del Estado, y liberado horas después con dos cartas de advertencia.

En una publicación en Facebook el doctor Manuel Guerra señaló que el galeno fue detenido en horas de la mañana en su casa.

Tras ser liberado en la tarde, Figueredo Izaguirre dijo que le impusieron dos cartas de advertencia, una por sus "publicaciones nocivas" en redes sociales y otra por un amigo presuntamente opositor que fue a visitarlo.

Relató que fue detenido por varios policías y un boina roja cuando se encontraba haciendo una directa para Facebook en la mañana, y llevado a Instrucción Penal de la provincia.

Figueredo Izaguirre agregó que le decomisaron un pullover que traía del Gremio Médico Cubano, organización a la que pertenece.

"Mi familia tuvo que llevarme otro pullover a la estación de policía y yo les dije que por cada pullover que me decomisaran me iba a mandar a hacer cinco más", aseguró.

Cuenta que en Instrucción Penal la policía le preguntó si continuaría con sus denuncias en redes sociales, a lo que él respondió: "Mientras el pueblo de Cuba no tenga dignidad para hacer las críticas, y mientras no tenga libertad, yo voy a seguir haciendo las denuncias y criticando todo lo que esté mal hecho. Mientras el periódico Granma siga poniendo cosas nocivas sobre los opositores, y mientras la televisión siga diciendo cosas nocivas contra los presos políticos, yo no voy a parar".

"En Cuba no hay libertad caballero. Mientras el pueblo estaba en el estadio, pan y circo, viendo la pelota, yo estaba detenido allí defendiendo por la libertad de todos esos que estaban allí en el estadio viendo la pelota. Algún día este pueblo va a abrir los ojos y respirar lo que es la libertad", criticó.

Aseguró que lo amenazaron con multarlo con 5000 pesos por el Decreto Ley 370, que censura las publicaciones en redes sociales.

Varios médicos han sido víctimas de la represión del régimen cubano en los últimos meses.

Figueredo Izaguirre, natural Bayamo en la provincia Granma, fue inhabilitado para el ejercicio de la medicina en Cuba por tiempo indefinido en noviembre de 2021, por “difundir criterios y opiniones que menoscaban el prestigio y principios de la salud pública cubana y sus profesionales”, según la notificación oficial firmada por el ministro del sector José A. Portal Miranda.

Otros doctores como Alexander Pupo Casa y el propio Guerra también se encuentran imposibilitados de ejercer la medicina y continuar con sus especialidades, neurocirugía y ginecología, por su manera de pensar.

En entrevista con CiberCuba, el granmense –uno de los rostros más visibles del activismo político en Cuba en los últimos tiempos– dijo que ante el aumento de la represión y la indefensión ciudadana que padecen los que se oponen al régimen en la isla no queda otra opción que mantenerse firme.