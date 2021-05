Mensaje del Gremio Médico Cubano Libre al pueblo de Cuba: "No más dictadura"

El Gremio Médico Cubano Libre, crítico con el gobierno e integrado por galenos residentes en Cuba y fuera del país, publicó un mensaje en el que aboga por un cambio urgente en la isla.

"Un mensaje para el pueblo de Cuba de parte del Gremio Médico Cubano Libre. Para ti médico #patriayvida Estamos con ustedes", escribió en sus redes sociales el doctor, Alexander Pupo Casas, junto a un vídeo con el mensaje grabado por médicos cubanos dentro y fuera del país.

“Cuba necesita un cambio urgente para que personas como tú no tengan que callar lo que sienten, para que personas como yo no sufran consecuencias por decirlo que piensan, para tener un sistema de salud mucho más eficiente y más humano, para juntos crear una Cuba mucho más justa, para que no haya detenciones arbitrarias, ni más secuestros en la calle, para que no se reprima al que piense diferente”, argumentó el doctor Pupo Casas en la primera parte del vídeo, difundido en sus redes sociales el domingo.

“Es por mí, es por ti, es por todos. Abajo la dictadura. Viva Cuba libre”, concluyó el galeno, dando paso al mensaje de otros médicos cubanos, todos abogando por una Cuba libre y sin dictadura.

“No más violación a los derechos humanos”; “no más dictadura”; “Cuba es de todos, el cambio es ya”; “Patria y Vida"; "abajo la dictadura”; “abajo el comunismo, viva la libertad”; “no más estado feudal, abusador y arcaico”; fueron algunos de los mensajes grabados por más de una docena de galenos cubanos, entre ellos el médico cubano Manuel Guerra.

El propio Alexander Pupo criticó en días atrás a los médicos cubanos que prestan sus servicios bajo órdenes de la Seguridad del Estado, incurriendo así en faltas éticas contra la sociedad civil.

“Aberrante ver como médicos cubanos se prestan para participar de las más maquiavélicas torturas de la seguridad del Estado contra el pueblo. Son hipócritas que olvidaron su juramento hipocrático. No son médicos, son armas con conocimiento de medicina. Dan asco”, escribió en Twitter, en una publicación que numerosos internautas vincularon con el procedimiento de varios sanitarios en el caso del activista Luis Manuel Otero, que permanece retenido en el Hospital Calixto García, en La Habana.