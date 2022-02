Fiscalía Militar de Artemisa mantiene en limbo legal a dos manifestantes cubanos del 11J

La activista Lizandra Góngora Espinosa y el periodista independiente Jorge Bello Domínguez se encuentran detenidos en cárceles cubanas sin conocer la petición de la Fiscalía Militar de Artemisa, lo que los posiciona en una especie de limbo legal.

Ambos opositores se encuentran en prisión preventiva desde hace meses, acusados de sabotaje, por presuntamente ser los culpables del ataque a la tienda en dólares estadounidenses La Imprenta, en Güira de Melena, durante las manifestaciones del 11J.

Los acusados se declaran inocentes de ese presunto acto delictivo, y de otros como atentado, robo con fuerza y desorden público, según reportó Martí Noticias en su portal web.

Bello Domínguez, quien también es miembro de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, se encuentra en la prisión de Valle Grande, y a pesar de todo este tiempo la defensa no tiene acceso al expediente, contó su madre Martha Domínguez.

"Está injustamente preso, porque ellos no tienen base para acusar a Jorge, que lo único que hizo fue participar en la marcha. Las autoridades no te dicen nada, el abogado tampoco sabe nada, porque no ha sido citado", explicó.

La mujer explicó que su hijo se negó a firmar las acusaciones que la Fiscalía presentó en su contra porque todo era mentira.

"Tampoco el abogado puede ir, ni presentar algún recurso, además de sentarse con él para preparar su defensa el día de la vista oral, y continúa allí injustamente encarcelado", lamentó Domínguez.

El esposo de Lizandra Góngora declaró que desde que ella ingresó en la prisión de mujeres El Guatao, en La Lisa, la Fiscalía ha presionado para que se declare culpable de delitos que no cometió.

“Ahora, después de cuatro meses, le salió el delito de atentado, sumado al de sabotaje y desórdenes públicos, y todavía no ha bajado la petición fiscal", criticó Ángel Delgado.

La pareja de la activista explicó que el mismo policía que la acusa de atentado se presentó en su casa para pedirle que declarase que su esposa abandonó a sus hijos.

"Le dije que no tenía que acusarla, porque sus niños estaban con su padre”, señaló Delgado.