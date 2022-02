Se descarrila tren cargado de caña para central azucarero en Holguín

Un tren cañero se descarriló en el municipio Cacocún, Holguín, y una gran parte de la carga que transportaba quedó fuera de los vagones.

El accidente ferroviario se produjo este lunes, según indicó el cubano Carlos Luis Ramírez Rojas en el grupo en Facebook Amantes de los Ferrocarriles de Cuba.

El tren iba cargado de caña de azúcar para el Central Cristino Naranjo. En las imágenes se aprecia cómo parte del cargamento quedó tirado al borde de la línea del ferrocarril al volcarse los antiquísimos vagones.

Presuntamente el tren sufrió una fractura de la pestaña de una rueda de uno de los carros y esto provocó que se volcaran el resto de los vagones. "No hubo intención enemiga, ni pagados por Miami, ni mucho menos (personas) responsables. Fue una falla mecánica", dijo Ramírez quien en sus redes sociales indica ser perito en Medicina Legal.

En el accidente no hubo pérdidas de vidas humanas, ni personas heridas. Sin embargo, sí hubo pérdidas económicas, daños en la vía férrea y en todos los carros cañeros.

En los comentarios a la publicación los cubanos no tardaron en opinar que el accidente está relacionado con la maquinaria envejecida, y alertaron de que la pérdida de parte de la carga podría convertirse en un nuevo argumento del Estado para seguir eliminando libras de azúcar de la canasta básica.

"La caña se recupera y los vagones también, pero lo triste es que de todas manera el azúcar aquí esta perdía, no hay ni aunque se produce en el país. Es como si se descarrilara todos los días el tren. No se había descarrilado y este mes a la bodega ni vino azúcar blanca, para el próximo mes a lo mejor no viene ni la prieta (azúcar moreno)", dijo un cubano.

Otra persona señaló que el accidente tiene mucho que ver con problemas de gestión estatal en el país. "La negligencia está en todas parte y a toda los niveles, falta de inspección de los equipos, violación de los mantenimientos, cosas que nada tienen que ver con el bloqueo de los Estados Unidos y sí con el interno", comentó.

El descarrilamiento de un tren de carga con destino a Bayamo en 2017 dejó sin servicio durante más de 4 años la línea que comunicaba a Holguín con Palma Soriano, en Santiago de Cuba.

En junio del 2021 la prensa oficialista indicó que el gobierno santiaguero había comenzado la reparación del Way San Luis, un triángulo de inversión que une las vías Central –hacia Bayamo y hacia Guantánamo– por el este y por el oeste. Es el que permite que trenes procedentes de Holguín lleguen a Palma Soriano.

También en abril de 2021 un tren procedente de Matanzas con destino a Holguín, se descarriló y perdió parte de su carga de papas y agua embotellada. El siniestro no dejó pérdidas de vidas humanas, pero sí cuantiosas pérdidas económicas.