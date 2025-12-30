Accidente entre tren y ambulancia en Artemisa no deja heridos

Vídeos relacionados:
Un accidente ferroviario ocurrió este lunes alrededor de la 1:00 de la tarde en el kilómetro 64 de la Línea Oeste, en el municipio Candelaria, provincia de Artemisa, cuando el Tren Extra No. 47, que cubría la ruta La Habana–Pinar del Río, colisionó con una ambulancia en un paso a nivel.
Según informó la Unión de Ferrocarriles de Cuba en una nota publicada en Facebook, el siniestro tuvo lugar en el acceso a la localidad de La Quebrada, cuando la ambulancia intentó cruzar la vía férrea antes del paso del tren.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, el vehículo sanitario sufrió una falla mecánica que provocó que el motor se detuviera mientras se encontraba sobre la vía, quedando inmovilizado y siendo impactado por la locomotora 38269.
El tren había salido puntualmente a las 9:00 a.m. desde la estación 19 de Noviembre, en el municipio Plaza de la Revolución, y se dirigía a Pinar del Río con tres coches de pasajeros.
A pesar de los daños materiales sufridos por la ambulancia, las autoridades confirmaron que no se reportaron lesionados, ni entre los pasajeros y la tripulación del tren, ni entre el personal de la ambulancia. Tampoco se registraron afectaciones en la locomotora, los coches ni la infraestructura ferroviaria.
Al lugar del accidente acudieron de inmediato autoridades locales del gobierno, representantes del sector ferroviario y del Ministerio del Interior, quienes trabajaron de manera coordinada para restablecer la circulación.
Gracias a la rápida intervención, el tren pudo reanudar su marcha a las 3:05 p.m., poco más de dos horas después del incidente.
La Unión de Ferrocarriles de Cuba lamentó lo ocurrido y ofreció disculpas a los viajeros por los inconvenientes ocasionados.
Preguntas frecuentes sobre accidentes ferroviarios en Cuba
Preguntas frecuentes sobre accidentes ferroviarios en Cuba
¿Qué ocurrió en el accidente entre el tren y la ambulancia en Artemisa?
El accidente ocurrió cuando un tren colisionó con una ambulancia en un paso a nivel en Artemisa, debido a una falla mecánica en el vehículo sanitario que quedó inmovilizado sobre las vías. Afortunadamente, no se reportaron heridos ni daños significativos en la infraestructura ferroviaria.
¿Por qué son frecuentes los accidentes ferroviarios en Cuba?
Los accidentes ferroviarios en Cuba son comunes debido al deterioro de la infraestructura, la falta de señalización y errores humanos. Estos factores, combinados con el vandalismo y la falta de mantenimiento, contribuyen a que estos incidentes sean habituales en el país.
¿Qué medidas se toman para prevenir accidentes ferroviarios en Cuba?
Las autoridades ferroviarias han insistido en la necesidad de respetar las señales de advertencia y los límites de velocidad en los tramos y pasos a nivel, especialmente en zonas con señalización deficiente. Sin embargo, la mejora en la señalización y el mantenimiento de la infraestructura sigue siendo una asignatura pendiente.
¿Qué otros accidentes ferroviarios han ocurrido recientemente en Artemisa?
En Artemisa se han registrado varios accidentes ferroviarios recientes, como el choque de un tren con un camión que no respetó las señales y otro incidente con un tractor. A pesar de los daños materiales, no se reportaron heridos en estos accidentes.
