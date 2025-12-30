Accidente entre tren y ambulancia en Artemisa no deja heridos

Vídeos relacionados:

Un accidente ferroviario ocurrió este lunes alrededor de la 1:00 de la tarde en el kilómetro 64 de la Línea Oeste, en el municipio Candelaria, provincia de Artemisa, cuando el Tren Extra No. 47, que cubría la ruta La Habana–Pinar del Río, colisionó con una ambulancia en un paso a nivel.

Según informó la Unión de Ferrocarriles de Cuba en una nota publicada en Facebook, el siniestro tuvo lugar en el acceso a la localidad de La Quebrada, cuando la ambulancia intentó cruzar la vía férrea antes del paso del tren.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el vehículo sanitario sufrió una falla mecánica que provocó que el motor se detuviera mientras se encontraba sobre la vía, quedando inmovilizado y siendo impactado por la locomotora 38269.

El tren había salido puntualmente a las 9:00 a.m. desde la estación 19 de Noviembre, en el municipio Plaza de la Revolución, y se dirigía a Pinar del Río con tres coches de pasajeros.

A pesar de los daños materiales sufridos por la ambulancia, las autoridades confirmaron que no se reportaron lesionados, ni entre los pasajeros y la tripulación del tren, ni entre el personal de la ambulancia. Tampoco se registraron afectaciones en la locomotora, los coches ni la infraestructura ferroviaria.

Al lugar del accidente acudieron de inmediato autoridades locales del gobierno, representantes del sector ferroviario y del Ministerio del Interior, quienes trabajaron de manera coordinada para restablecer la circulación.

Gracias a la rápida intervención, el tren pudo reanudar su marcha a las 3:05 p.m., poco más de dos horas después del incidente.

La Unión de Ferrocarriles de Cuba lamentó lo ocurrido y ofreció disculpas a los viajeros por los inconvenientes ocasionados.