Explosión en tren provoca incendio y deja dos ferroviarios lesionados en Cabaiguán

La explosión de un fogón de aire usado por la tripulación para preparar alimentos provocó el incendio

Un incidente ferroviario ocurrido este jueves en Cabaiguán, en la provincia de Sancti Spíritus, dejó un saldo de dos trabajadores lesionados, tras un incendio provocado por la explosión de un fogón de aire en un coche-conductora.

La tranquilidad de la tarde en Cabaiguán se vio interrumpida pasadas las 4:30 p.m., cuando se produjo un incendio en la conductora 7306 de un tren estacionado en la conocida línea vieja del municipio, cerca de la Terminal de Ómnibus Intermunicipal, informó el grupo de Facebook Transportación Habana TH.

El siniestro ocurrió en el chucho RECA perteneciente a la Refinería Sergio Soto, mientras la locomotora 51217, destinada al transporte de combustible, se encontraba detenida en la carrilera de cruce de la estación, a la espera de descargar 10 ferrocisternas en la refinería local.

De acuerdo con la información divulgada, la explosión de un fogón de aire utilizado por la tripulación para la cocción de alimentos provocó el incendio del coche-conductora.

Como consecuencia del hecho resultaron lesionados el auxiliar de maquinista Flor Leonardo Santiesteban y el maquinista Nelson Mejía Conde, quienes sufrieron heridas durante la explosión y en el proceso de desacople de la locomotora.

Ambos fueron trasladados a un centro de salud cercano para su evaluación médica y convalecencia.

La conductora presentó afectaciones significativas y se reportó la pérdida de bienes personales de la tripulación.

No obstante, no se registraron daños en la máquina del tren, gracias a la rápida actuación de los trabajadores, que lograron desconectarla a tiempo, precisó la fuente.

El incendio fue controlado con el apoyo del Cuerpo de Bomberos y de vecinos de la zona, quienes también brindaron ayuda solidaria a los afectados mediante la donación de ropa y otros artículos.

Al lugar acudieron autoridades del Gobierno y del Partido Comunista, directivos del ferrocarril, miembros de la Policía Nacional Revolucionaria y órganos de control del Ministerio del Interior.

La información refiere que se creó una comisión investigadora para esclarecer las causas y condiciones del suceso.