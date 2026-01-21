Confirman la muerte de una cubana en el grave accidente de trenes en España

Ver más

Tras varios días de incertidumbre, las autoridades españolas confirmaron la muerte de Tamara Margarita Valdés, una cubana de 50 años, en la tragedia ferroviaria ocurrida en el municipio de Adamuz, provincia de Córdoba.

La noticia llegó este miércoles a la familia, aunque aún restaba la identificación por ADN, según informó una persona de su círculo cercano a elTOQUE.

Con su caso, el número de ciudadanos cubanos implicados en el accidente ascendió a cuatro, con ella como única fallecida.

El accidente ocurrió el domingo 18 de enero a las 7:45 pm, cuando un tren de la compañía Iryo (de alta velocidad), que cubría la ruta Málaga–Madrid, se descarriló a la entrada de Adamuz e invadió la vía contraria, por donde circulaba un tren Alvia que iba de Madrid a Huelva.

El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil informó que ha logrado identificar plenamente a 41 personas, aunque el número total de decesos es de 43.

El nombre de Tamara no apareció inicialmente entre los listados oficiales de fallecidos. Durante las primeras horas tras el siniestro, figuró en registros informales de personas desaparecidas, mientras su esposo, Ramón Montón, la buscaba desesperadamente en un espacio habilitado cerca del lugar del suceso.

"Hablé con ella 20 minutos antes del accidente. Casi se le escapa el tren. Estoy muy nervioso, aún no he podido localizarla", declaró entonces al diario El País.

Tamara, residente en Huelva, era una de los 184 pasajeros que viajaba en el Alvia, donde se produjeron la mayor cantidad de muertes.

Según reconstruyó elTOQUE, acababa de pasar un fin de semana en Madrid con amistades a las que no veía desde hacía 25 años.

Una de ellas, Rosy del Todo Fournier, compartió un video en Instagram con las fotos del reencuentro.

"Nuestro último fin de semana juntos, un fin de semana lleno de vida, risas, abrazos y amor del bueno. Sin saber que sería un tesoro eterno. Risas que aún suenan, miradas que abrazan y un amor que no se va. Este último encuentro vive para siempre, como tú en mi corazón. No sabíamos que estábamos creando un recuerdo eterno que vibrará en nosotros por siempre, ese último abrazo lleno de un cariño verdadero", escribió.

Ambas se conocieron en Cuba a inicios de los años 90 y en 1995 viajaron juntas a España como parte de una gira organizada por el Ministerio de Cultura con el grupo musical Oro Negro. Tras la gira, decidieron quedarse.

Tamara se estableció primero en Canarias y luego en Huelva, donde llegó a ser directora de una inmobiliaria. Tenía una hija de 18 años.

El domingo regresaba a Huelva por motivos profesionales: tenía una reunión el lunes a primera hora.

"El consuelo que me queda es que este fin de semana fue tan intenso, emocionante, con tanto cariño de hermanos… Pasó lo que pasó, pero sus últimos momentos fueron felices. Ella se fue con tanta felicidad en su alma. Yo me quedo con eso", dijo Rosy.

Mientras continúan las labores de identificación y el cruce de datos entre listas de pasajeros, heridos, fallecidos y desaparecidos, el caso de Tamara ha quedado, en lo administrativo, abierto por un tiempo. Para sus familiares y amigos, sin embargo, la espera se transformó en duelo.

Además, de las 43 víctimas mortales se reportaron más de 150 heridos, 41 de ellos hospitalizados, de los cuales 13 están en unidades de cuidados intensivos.

En el Iryo, el tren de alta velocidad que se descarriló, 294 personas, y en el Alvia, 184 pasajeros. Las dos primeras unidades del Alvia, donde iban 53 personas, fueron las más afectadas y cayeron por un talud de cuatro metros.

El escenario fue descrito por el alcalde de Adamuz, Rafael Moreno, como "dantesco".

El jefe de bomberos de Córdoba, Paco Carmona, explicó que los coches quedaron "retorcidos" y convertidos en "amasijos de hierro", lo que dificultó enormemente las labores de rescate.

El presidente del Gobierno español decretó tres días de luto oficial por el accidente, el más grave ocurrido entre trenes de alta velocidad en España.