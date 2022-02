Joven cubana sufre asalto a punta de pistola en La Habana

“Una cuadra antes de casa, el de color negro me asaltó. Me amenazó con una pistola y me quitó la cartera. Hay muchísimos reportes de esta pareja atacando en diferentes municipios, por favor sean cuidadosos”, alertó la joven, vecina de Aldabó, el barrio donde ocurrieron los hechos.