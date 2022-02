Activista Anamely Ramos reclama en Miami su derecho a regresar a Cuba

La activista cubana Anamely Ramos reclama su derecho a regresar a Cuba desde el emblemático Restaurante Versailles, tras verse obligada a salir del aeropuerto internacional de Miami.

“Me tuve que ir del aeropuerto. Según el reglamento no puede permanecer nadie que no vaya a abordar un avión y American mantiene su decisión de no dejarme montar. Yo continuaré la protesta en el espacio público, frente al Versailles. Esto continúa. Mi exigencia sigue siendo que se respete mi derecho a regresar”, informó este miércoles Ramos en su perfil de Facebook.

Tras su decisión de continuar su protesta en un espacio público, un usuario en la red comentó que “la dictadura se adueñó de nuestras libertades. Las aerolíneas se pliegan ante Canel y la maquinaria comunista prefiere dejar en tierra a uno y dos cubanos para no comprometerse y seguir ganando verdes”.

En una directa en Facebook desde el Versailles, el periodista Mario J. Pentón dijo que Anamely Ramos ya está plantada frente al reconocido restaurante de Miami “esperando algún tipo de respuesta por parte de las autoridades. Se espera que venga la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava y otras autoridades aquí para acompañarla en esta protesta por la decisión del régimen de no dejarla regresar a la isla”.

Ramos aseguró en esta larga jornada de protesta en la terminal aérea de Miami, después que American Airlines le impidió abordar para viajar a La Habana, que “la frontera de Cuba no puede estar en el aeropuerto de Miami”.

Aseguro, además, que su derecho a regresar a Cuba "es legítimo y justo", pues es un derecho humano, y que todo lo demás, como leyes, reglamentos o protocolos, "deberían ser respetados mientras no violen esos derechos".

La activista cubana tuvo una reunión con representantes del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) y de American Airlines, en la que le aseguraron que “existe un protocolo con Cuba y además con todos los países del mundo, donde ellos tienen que acatar lo que dice Cuba en materia de migración, y que si Cuba dice que una persona es inadmisible y no puede entrar al país, ellos tienen que acatar".

La académica cubana salió de la isla en enero de 2021 para estudiar un doctorado en Antropología en la Universidad Iberoamericana de México, y en octubre de 2021 viajó a Washington para recibir el Premio Oxi al Coraje 2021, que la Fundación Oxi Day otorgó al artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, privado de su libertad desde el 11 de julio de 2021.

El histórico Restaurante Versailles en noviembre de 2021 cumplió 50 años de fundado y es considerado el punto de reunión especial para los cubanos en el exilio.