Lo más tierno: Así se mantiene cerca Natti Natasha de su hija Vida Isabelle mientras trabaja fuera de casa

Desde que Vida Isabelle llegó al mundo se convirtió en la prioridad de su mamá Natti Natasha, que cada vez que está lejos de casa por trabajo, hace todo lo posible para que sea el menor tiempo posible y estar en constante contacto con su bebé y Raphy Pina. Lo que consigue gracias a las nuevas tecnologías, que le permiten poder estar cerca de ellos en la distancia con videollamadas.

Desde el pasado diciembre, el productor puertorriqueño se encuentra bajo arresto domiciliario y cada vez que la dominicana tiene algún compromiso profesional fuera de Puerto Rico, se encarga de cuidar a Vida Isabelle en casa. Pero gracias a las videollamadas la familia está siempre unida y pueden disfrutar de bonitos momentos en la distancia.

Gracias a un vídeo que colgaron los orgullosos papás en la cuenta de Instagram de Vida Isabelle hemos podido ser testigo de una de esas videollamadas en las que la bebé de casi nueve meses toca la pantalla del ordenador para sentir a su mamá.

"Mi mamita linda salió de viaje a trabajar pa comprarme leche. Eso me dijo. Me dejo con pa cuidándome bien. La traté de tocar en la pantalla pero no salió. Te amo ma. Mis tíos ya saben se las presto pero rápido", comentaron junto al post, como si fuera la propia Vida la que estuviera hablando.

Mientras que la reguetonera está ocupada lejos de casa envuelta en sus compromisos laborales, el papá de Vida la está consintiendo y disfrutando mucho de ella. ¡Hasta le compró unas jeezy!

Un regalo que le sienta genial a la pequeña, que hasta sonrió para la cámara al posar con sus nuevas zapatillas. ¡Para comérsela!

