Prensa oficialista critica prohibición a peloteros cubanos de hablar con medios independientes

La comentarista deportiva Elsa Ramos Ramírez del medio oficialista Escambray arremetió contra la prohibición a peloteros cubanos de hablar con medios independientes.

“En pleno siglo XXI, donde las tecnologías e Internet imponen nuevos modos de comunicación y relaciones entre los seres humanos, suena desfasada una sanción a peloteros por relacionarse con medios “no acreditados”, expuso Ramos este martes en su columna de opinión en el citado medio de Sancti Spíritus sobre el caso de los peloteros Alexis Varona Núñez y Andrés Hernández Díaz, separados por tres juegos por incumplir el reglamento de Serie Nacional, específicamente por “violar lo establecido en torno a las relaciones con medios no reconocidos por las autoridades del evento”.

La periodista oficialista dijo también que “no creo que el tamaño de la falta justifique sanción alguna, lo de menos es si fueron cinco o tres los juegos suspendidos”, y, aunque defiende la existencia de un reglamento para el béisbol cubano, insistió en que “hay que cuidar los extremos”.

“El béisbol es pasión de los cubanos, de todos los cubanos, y nada de lo que ocurra dentro de él les es ajeno a quienes lo siguen, casi siempre de la mano de la polémica que, incluso, le da vida. ¿Qué tendría que esconder un espectáculo tan público como la pelota y que pueda publicarse, como ha sucedido, por medios acreditados u oficiales, como nos dicen, y otros que no lo son?”, apuntó, además.

Asimismo, puntualizó que “la pelota, fenómeno público como pocos, tiene que aprender a convivir con los cánones de la comunicación y la información del siglo XXI”

Insistió en que ese deporte “tiene que aprender a que el discurso no es lo que se dice, sino lo que se siente. Nada ganamos con fabricar arengas simuladoras y hasta patrioteras que luego se ‘desmerengan’ cuando uno de sus oradores que jura y perjura lealtad a su deporte se suma al éxodo y el daño es irreparable”.

También comentó que si bien “la prensa también tiene sus reglas y su Código de Ética” y debe respetar las regulaciones, es “la polea que conecta a ese público con sus ídolos y sus vidas, sus verdes y sus maduras”.

“No puede crearse esta especie de coacción o cortina de humo que coarte lo más puro del béisbol y que, me consta, hace mella en las relaciones de la prensa con sus fuentes, medios resistentes ante el miedo de ser sancionados”, apuntó también, tras referir la resistencia del pelotero Frederich Cepeda Cruz en concederle una entrevista después de las sanciones a los industrialistas Varona Núñez y a Hernández Díaz.

Según las normas que rigen el actual campeonato insular de béisbol, se prohíbe terminantemente que los jugadores entren en contacto con el llamado periodismo alternativo, por lo cual deberán limitarse a ofrecer declaraciones, única y exclusivamente, a la prensa oficial.

Varona Núñez fue sancionado por dar declaraciones a la página de Facebook Por la Goma y Hernández Díaz por un video de cinco segundo para esa misma página por llegar a los 27 mil seguidores.

Tras la sanción, la página especializada de la red social calificó a la medida como “una FALTA DE RESPETO de quien sea, con nombre y apellido, porque en ese video el atleta solo nos felicita y nada más. Es una falta de respeto a la afición capitalina y UNA FALTA DE RESPETO A ESTA PÁGINA QUE día a día lo ÚNICO que hace es apoyar el béisbol”.

Luego de esta medida, el medio independiente Pelota Cubana anunció que no daría cobertura a la Serie Nacional ante el incremento de la censura por parte de la Comisión de Béisbol, la Federación de ese deporte y el INDER, que no reconocen la labor de los medios no oficialistas.

En su página de Facebook, Pelota Cubana anunció la decisión de retirarse del torneo en forma de protesta y para exigir libertad de prensa en el país.

"Con el incremento de la censura por parte de la Dirección Nacional de Béisbol, la Federación Cubana y el INDER, hemos tomado la decisión de no brindar más cobertura a la Serie Nacional. No continuaremos promocionando un torneo que no reconoce a los medios no oficialistas", señaló un breve comunicado de la publicación deportiva.

Asimismo, el periodista especializado Francys Romero consideró que la medida es “muestra el deterioro mental y físico del régimen cubano”, además de reiterar que no entiende que los peloteros cubanos no tengan libertad para interactuar con medios no oficialistas de prensa.

“Ahora imagine a los padres de cualquier prospecto de 13 a 18 años en Cuba leyendo esto. ¿No buscará la opción de irse aunque sea por submarino? Ahora imagine un convenio Cuba-MLB. ¿Podrán los jugadores hablar con una prensa que no sea la servil de Cuba?”, cuestionó Romero.