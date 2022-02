Comprador de moto robada en Cuba: "Mi intención era invertir 18 mil pesos y buscar por lo menos 35 mil"

La Policía de Arroyo Naranjo capturó a los responsables del robo de una motocicleta de las conocidas popularmente como “verjovina” del patio de una casa en el reparto Felipe Poey.

En declaraciones a la televisión cubana, el comprador de la moto robada declaró cómo fue que entró en negocios con el ladrón.

“Yo le di a él 18 mil pesos y de ahí me retiro para mi casa con el vehículo. A los dos días es que yo voy a trasladar la moto para otro lugar y un Jefe de Sector me detiene y yo me mando a correr, suelto la moto y me mando a correr”, dijo.

“La intención mía era invertir 18 mil pesos y buscar por lo menos 35 mil ó 30 mil pesos. Buscarle algo. Sacarle algo, un negocio fácil”, añadió.

La teniente Yuneisy Montalvo, investigadora criminalista de la policía de Arroyo Naranjo, explicó el modus operandi de los ladrones y las técnicas que permitieron su captura.

Relató que los autores del robo entraron por un pasillo lateral de la vivienda y escalaron por una reja del domicilio.

Precisó que durante la laborar pericial inspeccionaron la puerta lateral que da acceso al patio y observaron que la cabilla que aseguraba la puerta por la parte interior de la casa la habían quitado y la habían dejado en el suelo, lo que dejó rastros de huellas dactilares que les sirvió para identificar a los presuntos responsables.

Según explicó, luego aplicaron “la técnica canina”, que los condujo hasta la vivienda del presunto receptador del vehículo robado, sobre el que establecieron vigilancia..

“Cuando me levanté el domingo, que fui a lavarme las manos en el lavadero de patiecito de la casa, que vi que me habían robado mi moto, se me pareció que se me había acabado la vida”, contó por su parte la víctima del robo, Rafael Julián Tejeda, que, como suele ser usual en este tipo de reportajes, se deshizo en halagos hacia la intervención policial.

El reportaje no aportó otros detalles sobre los autores materiales del robo ni definió la cantidad exacta de implicados.

En los últimos meses aumentaron los reportes en redes sociales sobre el robo de motocicletas en Cuba. La voz de alarma la dio el Club de Motos Eléctricas que denunció en diciembre, a través de Facebook, el incremento de asaltos a algunos de sus miembros.

"Pedimos al gobierno que ¡haga algo al respecto ya! Siempre Cuba ha tenido el lema al mundo de que somos un país seguro donde podemos caminar y conducir con seguridad en nuestras calles. Hoy no nos sentimos seguros", dijeron a través de un comunicado.

Días después, el Ministerio del Interior (MININT) reaccionó con una polémica nota oficial que fue interpretada como un desmentido del incremento de hechos delictivos de ese tipo.

No obstante, en las últimas semanas, el Sistema Informativo de la Televisión Cubana ha dedicado varios reportajes a poner de relieve la actuación del MININT y de la Policía en la captura de ladrones de motocicletas, tanto en La Habana como en otras provincias.

A finales de enero, cuatro individuos fueron detenidos en La Habana por el robo con fuerza de seis motos eléctricas que fueron sustraídas de madrugada del interior de garajes particulares en el municipio Playa.