Alexis Valdés: “El discurso de Putin fue calcado al de Hitler”

El humorista y actor cubano Alexis Valdés calificó el último discurso del presidente de Rusia, Vladimir Putin, como una copia del de Adolf Hitler, al defender sus aspiraciones expansionistas como mismo lo hiciera el líder del nazismo alemán.

En una publicación en su cuenta oficial en Facebook el artista habló sobre cómo Putin “reclama territorios que en su momento formaron parte del Imperio Ruso antes de la Primera Guerra o de la URSS después. Los argumentos son similares: la gente quiere ser parte de nosotros. En Austria se hizo un plebiscito, totalmente digitado por Hitler, y dijeron que la población austriaca había votado para anexarse al Tercer Reich”.

Valdés habló también sobre la diferencia entre los demócratas y los líderes autoritarios que, como el presidente de Rusia no tiene límites. “El grave problema es que los demócratas siempre reaccionan mucho más lento que los autócratas como Putin. Siempre piensan, no irá más allá. Es lo mismo que les pasó a los venezolanos con Chávez. Y a los cubanos con Fidel. Los demócratas tratan de analizar a los autócratas por su sistema de valores y no se dan cuenta que el sistema de valores del otro es totalmente diferente”, agregó el actor radicado en Miami.

Para el humorista cubano resultan preocupantes las amenazas del gobernante ruso a otros países como Finlandia y Suecia. “¿Dónde está el punto en que alguien como Putin se detiene? Eso no lo sabe nadie. Porque Putin no piensa como tú o como yo. Tú tienes un dictador imperial. Putin es el nuevo Zar de Rusia. Y en su cabeza Rusia tiene que volver a ser tan grande como lo fue el imperio ruso y la Unión Soviética. Esa es su locura. Ese es su peligro”, afirmó en su post.

Varios internautas han reaccionado al post de Valdés, manifestando su preocupación por la terrible situación internacional y por el nefasto rol del gobierno cubano que se niega a condenar a sus aliados rusos, que incluso recibe a sus líderes y justifica la actuación de Moscú y sus motivos para invadir Ucrania.

“Ahora Putin con su arrogancia y sus juguetes nuevos va a presionar con amenazas de guerras. Esta película está planeada desde hace tiempo”, escribió un usuario. “Digamos sí a la paz, pero seamos objetivos. Putin quiere regresar a los límites de 1922 cuando la extinta URSS y hoy cuenta con el dinero y los cohetes para hacerlo. Por otro lado en el 2000 Rusia había pedido ingresar en la OTAN pero Clinton no respondió. Creo que hay errores estratégicos de parte de Occidente”, afirmó otro forista.

Además de Valdés, otros famosos cubanos se han pronunciado sobre el conflicto en Europa, entre ellos el boxeador Yodenis Ugás, quien en diferentes post de sus redes sociales ha condenado la invasión y la muerte de civiles inocentes. “El emperador ruso es el Hitler de los años 30. Un Hitler que venía buscando revancha por la humillación que había sufrido Alemania en el tratado de Versalles. Este Putin siente nostalgia por el gran imperio ruso y la debacle de la Unión Soviética”, afirmó el reconocido deportista.