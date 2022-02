Médico cubano refugiado en EE.UU. es el nuevo jefe de salud en distrito de Nevada

El médico cubano Fermín Leguén, que huyó de la isla en 1991, es el nuevo jefe de salud del distrito sur de Nevada, donde es reconocido además por sus excelentes cualidades profesionales y su atención dedicada a los pacientes y a las comunidades más vulnerables.

“Tras huir de Cuba en 1991, Leguen se quedó en casa de unos amigos en España durante varios meses. Con la ayuda de un tío en Florida, obtuvo un visado para venir a Estados Unidos, donde encontró trabajo en un hospital de Miami como técnico de telemetría que controlaba las lecturas de los equipos cardíacos. Al cabo de un año, se trasladó a Nueva York, donde tenía un pariente, para buscar oportunidades en la sanidad pública”, refiere una publicación en el diario local Las Vegas Review Journal.

El artículo también cuenta que el profesional cubano logró ser aceptado en un programa de residencia pediátrica en Puerto Rico y tras 12 meses allí, se incorporó al programa de medicina preventiva de la prestigiosa Universidad Johns Hopkins, donde completó un máster en salud pública.

Tras estos años de formación el doctor Leguén se estableció en Miami para practicar la medicina privada y desempeñarse en roles de liderazgo en los departamentos de salud del condado y del estado. Durante ese tiempo, el médico cubano también trabajó como asesor de vacunación en Jamaica y en Perú, país natal de su esposa, con la que tiene tres hijos.

En 2016 se trasladó con su familia al Distrito de Salud del Sur de Nevada para asumir como Director Médico. En 2019 fue nombrado jefe de salud interino, el cargo más alto de la agencia y durante la pandemia el puesto pasó a ser suyo de forma permanente.

En una entrevista con este medio de comunicación estadounidense el Dr. Leguén habló precisamente sobre los retos que asumió en los momentos más difíciles de la crisis sanitaria. "Diría que el mayor desafío es cómo responder a las necesidades de la comunidad sin perjudicar a tus empleados. Hay que mantener un alto nivel de concienciación, en cuanto a la salud física (y) mental de tu personal. No puedes aceptar ciegamente las peticiones de todo el mundo sin tener en cuenta el cansancio y el agotamiento de tu personal", comentó al respecto.

También explicó los motivos para su salida de Cuba y la forma en que su formación en La Habana, su origen latino y su raza, lo han beneficiado. "En el momento en que decidí salir de Cuba, tenía preocupaciones. Me sentía intimidado. El instituto de investigación donde trabajaba era muy vigilado por la seguridad", afirmó.

"En mi experiencia profesional aquí en el condado de Clark, honestamente, no he sentido que mi raza o mi herencia española hayan sido una barrera o hayan animado a nadie a tratar de limitar las cosas que me gustaría hacer", dijo también y refirió que incluso esas características ha permitido que las comunidades hispanas y afroamericanas se acerquen a la oficina que dirige.

Sobre el futuro del Distrito Sur de Nevada tras la pandemia, afirmó que le preocupa que pierdan los fondos federales y que se queden con un financiamiento muy limitado, lo cual puede frenar los programas sanitarios y la ayuda a los más necesitados.

Hacia el final de la entrevista el Dr. Leguén mencionó de nuevo a su país natal y dijo que a pesar de los años y de ser ya ciudadano estadounidense, se considera 100% cubano. Pero cuando estoy allí, no creo que la gente me vea así. Además, tienes que reeducarte un poco sobre los comportamientos y los valores sociales y las cosas que han cambiado. Me encantaría tener una casa o algo en Cuba, donde pudiera ir y pasar semanas o meses. Pero no creo que pueda decir que voy a vivir en Cuba", agregó.