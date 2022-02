Elizabeth Gutiérrez en defensa de William Levy: “Solo él y yo sabemos todo lo que hemos pasado"

La actriz mexicana Elizabeth Gutiérrez dijo que solo ella y William Levy sabían lo que habían pasado juntos y salió en su defensa contra las críticas recibidas por el actor cubano tras anunciar precisamente el fin de su relación de 19 años.

“Últimamente y por obvias razones hemos sido punto de discusión, de insinuaciones, de suposiciones. Incluso llegando a atacar a mis hijos y haciendo referencia y cuestionando sus personalidades y valores. William y yo hemos criado a nuestros hijos con amor y respeto siempre, enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres. Siempre le voy a agradecer que me apoyó y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos. No hay culpable en esta situación”, escribió la artista en su perfil de Instagram.

“No me alegro de ataques a su persona, no lo agradezco. Él es el padre de mis hijos, el hombre más importante, el que ve por nuestro bienestar todos los días. Deseo siempre lo mejor para él, amor, mucha salud, felicidad con o sin mí. No es una situación fácil el estar expuesto y estar escuchando diferentes versiones y siendo un punto de ataque, solo él y yo sabemos todo lo que hemos pasado, nuestra verdad cómo pareja y ahí se va quedar, con nosotros. Gracias como siempre por todo el cariño y respeto a nuestra familia, dijo la artista a sus millones de seguidores en IG.

Muchos de los fans comentaron la publicación felicitando a Elizabeth por ser tan valiente y a William por mantenerse cerca y apoyar a la familia, especialmente a sus dos hijos Christopher y Kailey.

“Toda mi admiración para ti BELLEZA DE MUJER!. Daleeeeee con todo, y sigan adelante que cuando hay amor, SI SE PUEDE”, respondió Lili Estefan, amiga de la actriz mexicana.

“Eres tan hermosa por dentro como por fuera, solo tu sabes lo que es y es tuyo. Que no te importe lo que piense nadie. Eres maravillosa, espectacular, única. Tu belleza viene de donde debe venir, de tu alma”, afirmó una de las fans de la artista. “Bravo, bien dicho”, “Lo importante es mantener el respeto y el cariño aunque ya no sean pareja”, escribió otro internauta.

El anuncio de la separación lo hizo el propio Levy a través de un post en Instagram que luego borró. “Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar", dijo el actor en el mensaje que fue capturado por People en Español.

