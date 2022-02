Trump culpa a Biden del conflicto en Ucrania: "Putin está tocando a Biden como un tambor"

El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump culpó de la invasión rusa a Ucrania al mandatario Joe Biden, al que llamó "incompetente" y "débil".

El sábado, durante la Conferencia de Acción Política Conservadora 2022 (CPAC, por sus siglas en inglés), celebrada en Florida, Trump recalcó que para que "el mundo esté en paz, se necesita un Estados Unidos fuerte" y no uno "débil" como el actual.

"Están permitiendo que [Putin] se salga con la suya en este asalto a la humanidad. Putin está tocando a Biden como un tambor", subrayó.

El líder republicano calificó de "atrocidad" y "vergüenza" que Rusia esté "diezmando" a los ucranianos, y se burló de las sanciones que Estados Unidos y los miembros de la OTAN han impuesto al país asiático.

"Putin está diciendo: 'Oh, me van a sancionar como me han sancionado durante los últimos 25 años'. ¿Quiere decir que puedo apoderarme de todo un país y solo me van a sancionar?", ironizó.

Trump intentó matizar sus declaraciones del pasado 22 de febrero, antes del comienzo del ataque a Ucrania, cuando afirmó que Vladimir Putin es una persona "inteligente".

"Me gusta decir la verdad. Sí, es inteligente. El problema no es que Putin sea inteligente, que por supuesto lo es, sino que el verdadero problema es que nuestros líderes son tontos", aseguró.

En su intervención en la CPAC, Trump aprovechó la crisis en Ucrania para mostrar su intención de postularse a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de 2024, e incluso hizo algunas promesas de lo que hará si regresa a la Casa Blanca.

"Con Bush, Rusia invadió Georgia; con Obama, Rusia invadió Crimea; con Biden, Rusia invadió Ucrania. Me presento como el único presidente del siglo XXI que vigila que Rusia no invada otro país", expresó.

Días atrás, Trump elogió al presidente ruso y lo tildó de "genio" por crear las circunstancias para convertirse en un pacificador.

"Vi en televisión lo que dijo y pensé: 'Esto es una genialidad'. Putin declara una gran porción de Ucrania, Putin la declara independiente. Es maravilloso. (...) ¿Qué tan inteligente es eso? Y va a entrar y a ser un pacificador", dijo Trump en el programa de radio The Clay Travis and Buck Sexton Show.

El ex mandatario norteamericano llegó a sugerir incluso que Estados Unidos debería tomar nota de la estrategia de Putin para aplicarla en la frontera con México, con lo cual se podría "pacificar la región".

"Eso podríamos hacer en nuestra frontera sur. Es la fuerza de paz más fuerte que haya visto. Había más tanques del ejército de los que haya visto. Van a mantener la paz, sin duda. Piensen en ello. Aquí hay un tipo muy inteligente… Lo conozco muy bien. Muy, muy bien", dijo.

El jueves, al iniciar la agresión a Ucrania, Trump describió el conflicto como "algo muy triste para el mundo", y aprovechó para remarcar que no habría ocurrido si él fuera aún presidente.

"Esto es algo que nunca debería haber sucedido. Esto no habría sucedido durante mi administración (...) No habría tenido lugar y no habría tenido lugar en este momento", comentó a la cadena Fox News.

"Es algo muy triste para el mundo, para el país y ciertamente es muy triste para mucha gente que va a ser asesinada innecesariamente", añadió.